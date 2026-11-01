Inishowen Football League Results 01/11/2026

Jackie Crossan Premier Division
Buncrana Hearts 3 Cockhill Youths 0
Illies Celtic 5 Culdaff FC 2
QPS 12 Greencastle FC 1
Aileach FC 4 Clonmany Shamrocks 2
HML Division One
Dunree United 2 Sea Rovers 3
Moville Celtic 9 Redcastle United 0
Aileach Res 2 Buncrana Res 1
Glengad United 4 Cockhill Res 2
Inishowen Engineering Division Two
Rashenny FC 4 Carrowmena FC 0
Clonmany Res 3 QPS 0
Gleneely Colts 5 Cockhill Colts 5
Culdaff Rovers 1 Illies Res 3
PD Bathrooms & Tiles Division Three
Redcastle Res 5 Aileach Youths 3
Carn Res 2 Rashenny Res 2
Glengad Res 1 Culdaff Res 2
Moville Res 0 Dunree Res 2