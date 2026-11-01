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Inishowen Football League Results 01/11/2026

Jackie Crossan Premier Division

Buncrana Hearts 3 Cockhill Youths 0
Illies Celtic 5 Culdaff FC 2
QPS 12 Greencastle FC 1
Aileach FC 4 Clonmany Shamrocks 2

HML Division One

Dunree United 2 Sea Rovers 3
Moville Celtic 9 Redcastle United 0
Aileach Res 2 Buncrana Res 1
Glengad United 4 Cockhill Res 2

Inishowen Engineering Division Two

Rashenny FC 4 Carrowmena FC 0
Clonmany Res 3 QPS 0
Gleneely Colts 5 Cockhill Colts 5
Culdaff Rovers 1 Illies Res 3

PD Bathrooms & Tiles Division Three

Redcastle Res 5 Aileach Youths 3
Carn Res 2 Rashenny Res 2
Glengad Res 1 Culdaff Res 2
Moville Res 0 Dunree Res 2

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