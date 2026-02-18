Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Trip to Trim

Highland Radio Birthday Bash!

Hospitality Awards 2026

The Outlet

Councillor claims some people in Aghyaran haven’t received post for weeks

 

It’s been claimed Royal Mail’s letter delivery service has deteriorated so much in parts of West Tyrone that some people in the Aghyaran area haven’t received post for weeks.

Cllr Caroline Devine says over the last few weeks, some areas of Aghyaran have had no letters delivered by Royal Mail, and she’s been contacted by people who are waiting on hospital appointments, bank documents, cheques and other important letters.

Cllr Devine believes priority is being given to parcel deliveries for commercial purposes, leaving some letters sitting undelivered for weeks, and says that must be addressed as quickly as possible…………

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

Royal_Mail_logo_2024.svg
News, Audio, Top Stories

Councillor claims some people in Aghyaran haven’t received post for weeks

18 February 2026
children
News, Audio, Top Stories

Cabinet to discuss possible social media ban for under-16s

18 February 2026
Rail Review
News, Audio, Top Stories

‘Into the West’ Chair insists ‘Metro North-West’ plan is viable and achievable

18 February 2026
Sinead McLaughlin Assembly
News, Audio, Top Stories

McLaughlin calls for more support for addiction services

18 February 2026
Advertisement

Related News

Royal_Mail_logo_2024.svg
News, Audio, Top Stories

Councillor claims some people in Aghyaran haven’t received post for weeks

18 February 2026
children
News, Audio, Top Stories

Cabinet to discuss possible social media ban for under-16s

18 February 2026
Rail Review
News, Audio, Top Stories

‘Into the West’ Chair insists ‘Metro North-West’ plan is viable and achievable

18 February 2026
Sinead McLaughlin Assembly
News, Audio, Top Stories

McLaughlin calls for more support for addiction services

18 February 2026
Hedge-cutting
News, Audio, Top Stories

Only 10 days remain to cut hedges – Cllr McClafferty

18 February 2026
Highland-Radio-Logo-News-Posts-1-pingrwbyrc67oicncmep5z3af2y0mcozt5ki2w6qi4-2
News, Audio, Playback

Main Evening News, Sport and Obituary Notices – Tuesday, February 17th

17 February 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube