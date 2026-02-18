Councillor claims some people in Aghyaran haven’t received post for weeks

It’s been claimed Royal Mail’s letter delivery service has deteriorated so much in parts of West Tyrone that some people in the Aghyaran area haven’t received post for weeks.
Cllr Caroline Devine says over the last few weeks, some areas of Aghyaran have had no letters delivered by Royal Mail, and she’s been contacted by people who are waiting on hospital appointments, bank documents, cheques and other important letters.
Cllr Devine believes priority is being given to parcel deliveries for commercial purposes, leaving some letters sitting undelivered for weeks, and says that must be addressed as quickly as possible…………