Comortas Peile na Gaeltachta Results – Saturday 07/03/26

Sinsear / Senior Rd 1

Gaoth Dobhair 5-15 – 0-12 Na Dunaibh

An Tearmainn 1-17 – 1-10 Naomh Micheal

Naomh Columba 2-04 – 4-13 Naomh Conaill

 

Sóisear / Junior Prelim Rd

Naomh Muire LR  3-11 – 4-16 Baile Na nGallóglach (Fri 6th March)

Top Stories

d37e2f19-df6a-467d-8307-d52750b07545
News, Audio, Top Stories

Donegal representative brings forward motion regarding defective concrete at Aontú Ard Fheis

7 March 2026
Arrest
News, Top Stories

Man arrested following reports of vehicle tampering and damage in Derry

7 March 2026
garda
News, Top Stories

Man and woman hospitalised following Rathmullan collision

7 March 2026
garda
News, Top Stories

No injuries reported following three-car collision near Elaghbeg

7 March 2026
Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

