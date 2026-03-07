Comortas Peile na Gaeltachta Results – Saturday 07/03/26

Sinsear / Senior Rd 1
Gaoth Dobhair 5-15 – 0-12 Na Dunaibh
An Tearmainn 1-17 – 1-10 Naomh Micheal
Naomh Columba 2-04 – 4-13 Naomh Conaill
Sóisear / Junior Prelim Rd
Naomh Muire LR 3-11 – 4-16 Baile Na nGallóglach (Fri 6th March)
