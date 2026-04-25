Comórtas Peile na Gaeltachta fixtures announced for May Bank Holiday Weekend

Dé hAoine (Friday) 1/5/2026
Cluiche Ceannais Sóisear na mBan (Junior Ladies Final)
19:00 Cill Chartha v Gleann tSúilí
Dé Sathairn (Saturday) 2/5/2026 nó Dé Domhnaigh (Sunday) 3/5/2026 (Braitheann sé ar chluiche Dhún na nGall)
Cluichí Leathcheannais – Sóisear na bhFear (Junior Men’s Semi-Finals)
12:00 Gaeil Fhánada v Gleann tSúilí
14:00 Cill Chartha v An Clochán Liath
Cluichí Leathcheannais -Sinsear na bhFear (Senior Men’s Semi-Finals)
16:00 An Clochán Liath v Gaoth Dobhair
18:00 Cill Chartha v Ard an Rátha
Dé Luain (Monday) 4/5/2026
Cluiche Ceannais – Idirmheánach na mBan (Intermediate Ladies Final)
10:30 Ard an Rátha v Naomh Columba
Cluiche Ceannais – Sinsear na mBan (Senior Ladies Final)
12:30 Naomh Muire, Íochtar na Rosann v An Tearmann
Cluiche Ceannais – Sóisear na bhFear (Junior Men’s Final)
2:30 Gaeil Fhánada/Gleann tSúilí V Cill Chartha/An Clochán Liath
Cluiche Ceannais – Sinsear na bhFear (Senior Men’s Final)
4:30 An Clochán Liath/Gaoth Dobhair v Cill Chartha/Ard an Rátha