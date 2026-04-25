Comórtas Peile na Gaeltachta fixtures announced for May Bank Holiday Weekend

Dé hAoine (Friday) 1/5/2026
Cluiche Ceannais Sóisear na mBan (Junior Ladies Final)
19:00 Cill Chartha v Gleann tSúilí

 

Dé Sathairn (Saturday) 2/5/2026 nó Dé Domhnaigh (Sunday) 3/5/2026 (Braitheann sé ar chluiche Dhún na nGall)
Cluichí Leathcheannais – Sóisear na bhFear (Junior Men’s Semi-Finals)
12:00 Gaeil Fhánada v Gleann tSúilí
14:00 Cill Chartha v An Clochán Liath

Cluichí Leathcheannais -Sinsear na bhFear (Senior Men’s Semi-Finals)
16:00 An Clochán Liath v Gaoth Dobhair
18:00 Cill Chartha v Ard an Rátha

 

Dé Luain (Monday) 4/5/2026
Cluiche Ceannais – Idirmheánach na mBan (Intermediate Ladies Final)
10:30 Ard an Rátha v Naomh Columba

Cluiche Ceannais – Sinsear na mBan (Senior Ladies Final)
12:30 Naomh Muire, Íochtar na Rosann v An Tearmann

Cluiche Ceannais – Sóisear na bhFear (Junior Men’s Final)
2:30 Gaeil Fhánada/Gleann tSúilí V Cill Chartha/An Clochán Liath

Cluiche Ceannais – Sinsear na bhFear (Senior Men’s Final)
4:30 An Clochán Liath/Gaoth Dobhair v Cill Chartha/Ard an Rátha

Advertisement
Advertisement
Advertisement

BUSINESS MATTERS ON HIGHLAND RADIO
Top Stories, Audio, Business Matters, Playback

Business Matters, Ep 293: Ballybofey & Stranorlar Chamber's new chair, the Letterkenny Motor Show, and Nail Bar Awards success

25 April 2026
marylou mcdonald
News, Audio

McDonald denies feeling pressure as leader of Sinn Féin

25 April 2026
lk gardai
News, Top Stories

Drug driver arrested after being caught taking a video at the wheel

25 April 2026
Arrest
News

Man (60s) arrested following attempted robbery in Omagh

25 April 2026
Advertisement

