Almost €50,000 in funding allocated to Men’s Sheds across Donegal

Over €47,000 in funding has been allocated to Men’s Sheds across Donegal, announced by Minister Dara Calleary.
Manorcunningham, Rosses, Gaoth Dobhair have been allocated €3,000 each.
Meanwhile, Ardara (€2,955.26), Ballyshannon (€2,031.70), Carn (€2,958.08), Cloughaneely (€2,688.15), Donegal Town (€2,093.12), Downstrands Family Resource Centre Rosbeg
& Portnoo (€2,602.43), Killygordon (€2,600), Kilmacrenan (€2,384.73) and Mevagh (€2,462.65) are set to receive over €2,000 each.
Castlefin (€1,985.51), Drumholme (€1,067.80), Dunfanaghy (€1,072.71), Fintown (€1,784.50), Killybegs (€1,861.92), Letterkenny (€1,722.62), Meenaneary (€1,562.25) and Raphoe (€1,320.35) have been allocated over €1,000.
And Ballybofey and Stranorlar will get €478.23.