Donegal projects included in €15m IFI barrier mitigation funding

Inland Fisheries Ireland has announced almost €15 million in funding for fish barrier mitigation projects across the country, including nine in Donegal.
The €14.88 million programme will support 91 projects aimed at improving fish passage, restoring river connectivity and enhancing aquatic habitats.
Donegal projects selected include works at Boyston’s Carry Weir, Newmills Weir and Crow River Bridge.
Successful Donegal projects:
Stranagoppoge Fishpass
Donegal
Boyston’s Carry Weir
Donegal
Tullyhoner Weir
Donegal
Bungosteen River Weir
Donegal
Ballintra River Weir
Donegal
Newmills Weir
Donegal
Crow River Bridge
Donegal
Effernagh River Culvert
Donegal
Cloontagh Bridge
Donegal