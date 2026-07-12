Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Highland in the Sun 2027

The Outlet

Donegal GAA All-County League Results – Sunday 12th July

Donegal GAA All County League Division 1

Sat, 11 Jul

CLG Chill Chartha 1-20 – 2-09 Gleann Fhinne

 

Sun, 12 July

St Eunan’s 0-15 – 1-10 Aodh Ruadh BS

Sean Mac Cumhaill 0-10 – 1-15 Four Masters

St Michael’s 2-16 – 0-21 Gaoth Dobhair

An Tearmainn 1-18 – 2-05 Gleann tSúilí

Naomh Muire LR 2-10 – 2-19 Dungloe

 

Donegal GAA All County League Division 2

Sun, 12 Jul

Na Dúnaibh 3-14 – 1-11 Realt na Mara

Naomh Columba 3-22 – 5-05 Naomh Padraig Uisce Chaoin

Bun Cranncha V Málainn

Na Cealla Beaga 2-11 – 1-16 Ardara

Carndomhnaigh 1-14 – 3-12 Fanad Gaels

Milford 1-22 – 0-14 Cloughaneely

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

Screenshot 2026-07-12 172115
News, Top Stories

Drugs and weapons found in Laois and Kildare

12 July 2026
bonfire
News, Top Stories

Homes damaged by fire close to ‘Eleventh Night’ bonfire in County Antrim

12 July 2026
timmy dooley killybegs
News, Audio, Top Stories

MacLochlainn says reported Heydon – Dooley rift does not bode well for the fisheries sector

12 July 2026
psni logo
News, Top Stories

Three cars set alight in the Altnagelvin area of Derry

12 July 2026
Advertisement

Related News

Screenshot 2026-07-12 172115
News, Top Stories

Drugs and weapons found in Laois and Kildare

12 July 2026
bonfire
News, Top Stories

Homes damaged by fire close to ‘Eleventh Night’ bonfire in County Antrim

12 July 2026
timmy dooley killybegs
News, Audio, Top Stories

MacLochlainn says reported Heydon – Dooley rift does not bode well for the fisheries sector

12 July 2026
psni logo
News, Top Stories

Three cars set alight in the Altnagelvin area of Derry

12 July 2026
Screenshot 2026-07-12 120614
News, Top Stories

New High Temperature warning issued, with Donegal excluded once again

12 July 2026
kent
News, Top Stories

Rockwell Kent exhibition opens at the County Museum

12 July 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube