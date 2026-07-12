Donegal GAA All-County League Results – Sunday 12th July

Donegal GAA All County League Division 1
Sat, 11 Jul
CLG Chill Chartha 1-20 – 2-09 Gleann Fhinne
Sun, 12 July
St Eunan’s 0-15 – 1-10 Aodh Ruadh BS
Sean Mac Cumhaill 0-10 – 1-15 Four Masters
St Michael’s 2-16 – 0-21 Gaoth Dobhair
An Tearmainn 1-18 – 2-05 Gleann tSúilí
Naomh Muire LR 2-10 – 2-19 Dungloe
Donegal GAA All County League Division 2
Sun, 12 Jul
Na Dúnaibh 3-14 – 1-11 Realt na Mara
Naomh Columba 3-22 – 5-05 Naomh Padraig Uisce Chaoin
Bun Cranncha V Málainn
Na Cealla Beaga 2-11 – 1-16 Ardara
Carndomhnaigh 1-14 – 3-12 Fanad Gaels
Milford 1-22 – 0-14 Cloughaneely