North West sides name teams for weekend Championship games

Donegal captain Patrick McBrearty has been named on the panel to play Derry this weekend.

Oisin Kelly has more..

Dún na nGall: No. 1 Shaun Patton No. 2 Mark Curran No. 3 Brendan McCole No. 4 Caolan McColgan No. 5 Caolan Ward No. 6 Eoghan Ban Gallagher No. 7 Odhran Doherty No. 8 Caolan McGonagle No. 9 Jason McGee No. 10 Daire Ó Baoill No. 11 Jamie Brennan No. 12 Ciaran Thompson No. 13 Hugh McFadden No. 14 Oisin Gallen No. 15 Conor O Donnell No. 16 Gavin Mulreaney No. 17 Patrick McBrearty No. 18 Jeaic Mc Kelvey No. 19 Brian O Donnell No. 20 John Ross Molloy No. 21 Luke McGlynn No. 22 Johnny McGroddy No. 23 Stephen McMenamin No. 24 Kieran Tobin No. 25 Rory O Donnell No. 26 Dylan Dorrian

Doire: No. 1Odhran Lynch No. 2Christopher McKaigue No. 3Eoghan McEvoy No. 4Conor McCluskey No. 5Conor Doherty No. 6Gareth McKinless No. 7Padraig McGrogan No. 8Conor Glass No. 9Brendan Rogers No. 10Niall Toner No. 11Paul Cassidy No. 12Ethan Doherty No. 13Ciaran McFaul No. 14Shane McGuigan No. 15Niall Loughlin No. 16Ryan Scullion No. 17Declan Cassidy No. 18Benny Heron No. 19Shea Downey No. 20Lachlan Murray No. 21Ben McCarron No. 22Paul McNeil No. 23Padraig Cassidy No. 24Conleth McGuckian No. 25Mark Doherty No. 26Diarmuid Baker

Tir Eoghain: No. 1Niall Morgan No. 2Michael Mc Kernan No. 3Ronan McNamee No. 4Pádraig Hampsey No. 5Cormac Quinn No. 6Michael O’Neill No. 7Peter Harte No. 8Brian Kennedy No. 9Conn Kilpatrick No. 10Conor Meyler No. 11Joe Oguz No. 12Niall Sludden No. 13Darren McCurry No. 14Matthew Donnelly No. 15Darragh Canavan No. 16Lorcan Quinn No. 17Ruari Canavan No. 18Aidan Clarke No. 19Niall Devlin No. 20Richard Donnelly No. 21Niall Kelly No. 22Nathan McCarron No. 23Kieran McGeary No. 24Michael McGleenan No. 25Sean O’Donnell No. 26Conor Shields