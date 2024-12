Tyrone County Convention held in Garvaghey

The 2024 Tyrone County Convention was held in Garvaghey yesterday evening.

Roger Keenan (An Goirtín) was elected to be the new Coaching Officer whilst all other officers were returned for 2025.

The following Officers were elected to serve for 2025.

Cathaoirleach: Martin Sludden (An Droim Mór)

Rúnaí: Michael Kerr (Éire Óg)

Cisteoir: Niall McKenna (Coill an Chlochair)

Leas-Cathaoirleach: Dermot McCaughey (Trí Leac)

Cisteoir Cúnta: Sean McGuigan (An Charraig Mhór)

Rúnaí Cúnta: Eunan Lindsay (Gleann Éallaigh)

Ball Árd-Chomhairle: Benny Hurl (Ard Bó)

Baill Chomhairle Uladh (2): Michelle Cox (Droim Ratha) & Rory O’Brien (Loch Mhic Ruairí)

Oifigeach Oiliúna: Roger Keenan (An Goirtín)

Oifigeach Cultúr & Teanga: No nomination – position to be filled

Oifigeach Iomána: Aidan Maguire (Naomh Eoghan)

Caidreamh Poiblí: Rory Cox (Droim Ratha)

Childrens’ Officer: Ursula McElroy (An Charraig Mhór)

Planning & Training Officer: Niall Mulrine (An Eochair)

Demographics Officer: Gerard Bradley (An Goirtín)