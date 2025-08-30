Donegal Junior League Results 30/08/2025

Area 1
Letterkenny Rovers 1 v 0 Kilmacrennan Celtic
Fanad United 5 v 1 Swilly Rovers
Oldtown Celtic 6 v 5 Ramelton Mariners
Milford United 2 v 4 Glencar Celtic
Area 2
Erne Wanderers 4 v 5 St Catherines
Cappry Rovers 4 v 2 Fintown Harps
Copany Rovers 1 v 0 Donegal Town
Area 3
Gweedore Celtic 3 v 3 Strand Rovers *Strand Rovers won on penalties
Gweedore United 0 v 4 Dunlewy Celtic
Keadue Rovers 6 v 0 Glenea United
Area 4
Drumkeen United 2 v 3 Kildrum Tigers
Convoy Arsenal 1 v 6 Lagan Harps
Ballybofey United 0 v 2 Bonagee United
Drumoghill FC 3 v 4 Castlefin Celtic