Donegal Junior League Results 30/08/2025

Area 1

Letterkenny Rovers 1 v 0 Kilmacrennan Celtic

Fanad United 5 v 1 Swilly Rovers

Oldtown Celtic 6 v 5 Ramelton Mariners

Milford United 2 v 4 Glencar Celtic

Area 2

Erne Wanderers 4 v 5 St Catherines

Cappry Rovers 4 v 2 Fintown Harps

Copany Rovers 1 v 0 Donegal Town

Area 3

Gweedore Celtic 3 v 3 Strand Rovers *Strand Rovers won on penalties

Gweedore United 0 v 4 Dunlewy Celtic

Keadue Rovers 6 v 0 Glenea United

Area 4

Drumkeen United 2 v 3 Kildrum Tigers

Convoy Arsenal 1 v 6 Lagan Harps

Ballybofey United 0 v 2 Bonagee United

Drumoghill FC 3 v 4 Castlefin Celtic

Frankfurt am Main, Germany - July 25 2019: German Police Officers near Central Railway Station in Frankfurt, Germany.
News, Audio

Concerns raised after Irish person hit by German police at Palestine Solidarity rally in Berlin

30 August 2025
garda
News, Top Stories

Man hospitalised following two-vehicle collision in Ballybofey

30 August 2025
aras-an-uachtarain-1024x492
News, Audio, Top Stories

Fianna Fáil members back former Dublin GAA Manager for presidential nomination

30 August 2025
cso logo new
News, Top Stories

Birth rate falling and death rate rising in Donegal

30 August 2025
