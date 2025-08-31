Inishowen Football League Results 31/08/2025

Clubman Shirts League Cup
Carn FC 4 v 0 QPS
Cockhill Celtic 5 v 0 Buncrana Hearts
Illies Celtic 2 v 4 Aileach FC
Charlie O Donnell Cup
Gleneely Colts 1 v 4 Dunree United
Sea Rovers 0 v 2 Greencastle FC
Buncrana Res 2 v 2 Glengad United
Carn Youth 5 v 2 Aileach Res
Inishowen Engineering Division Two
Redcastle Res 5 v 1 Culdaff Res
Moville Celtic 5 v 1 Illies Res
Culdaff Rovers 2 v 1 Rashenny FC
Rashenny RES 5 v 0 Moville RES
Carrowmena FC 5 v 2 Dunree Res
Glengad Res 2 v 1 Aileach Youths
Cockhill Colts 2 v 1 QPS Youth
Greencastle Youth 0 v 3 Clonmany Res