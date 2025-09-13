Facebook-f Instagram Youtube
Customer Service Awards 2025

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Donegal Club Championship Results – Saturday 13/09/25

 

Michael Murphy Sports Donegal Senior Football Championship Preliminary Quarter Finals
St Eunan’s 0-16 – 1-18 Termon (AET)

Naomh Conaill 3-15 – 2-10 Killybegs

 

Senior Championship Relegation Play-Off

Aodh Ruadh Ballyshannon P-P Glenfin

 

Donegal Intermediate Football Championship Quarter-Final

Malin 3-22 – 1-25 Naomh Pádraig Uisce Chaoin Muff (AET)

 

Donegal Junior Football Championship

Naomh Pádraig Lifford 2-21 – 0-06 Robert Emmets

Letterkenny Gaels 5-17 – 0-13 Naomh Ultan

Carndonagh 5-25 – 0-02 Naomh Colmcille

 

Top Stories

heatherhumphreys
News

Heather Humphreys promises to bring Áras an Úachtaráin “closer to the people” as she launches bid to become next President

13 September 2025
Candle
News

Cyclist (20s) dies following crash in Carlow

13 September 2025
Creeslough
News, Top Stories

Man arrested in connection with Creeslough tragedy released without charge

13 September 2025
Rent 2
News, Audio, Top Stories

Rent increases in Donegal are unsustainable – MacLochlainn

13 September 2025
