Donegal Club Championship Results – Saturday 13/09/25

Michael Murphy Sports Donegal Senior Football Championship Preliminary Quarter Finals
St Eunan’s 0-16 – 1-18 Termon (AET)
Naomh Conaill 3-15 – 2-10 Killybegs
Senior Championship Relegation Play-Off
Aodh Ruadh Ballyshannon P-P Glenfin
Donegal Intermediate Football Championship Quarter-Final
Malin 3-22 – 1-25 Naomh Pádraig Uisce Chaoin Muff (AET)
Donegal Junior Football Championship
Naomh Pádraig Lifford 2-21 – 0-06 Robert Emmets
Letterkenny Gaels 5-17 – 0-13 Naomh Ultan
Carndonagh 5-25 – 0-02 Naomh Colmcille