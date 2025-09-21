Inishowen Football League Results – Sunday 21/09/25

Jackie Crossan Premier Division
Illies Celtic 2 Carn FC 2
QPS 0 Cockhill Celtic 5
Redcastle United 0 Buncrana Hearts 7
Aileach FC 9 Culdaff FC 2
HML Plant Hire First Division
Buncrana Reserves 0 Glengad United 6
Carn Youth 0 Cockhill Youth 4
Cockhill Reserves 6 Gleneely Colts 2
Sea Rovers 6 Aileach Reserves 2
Dunree United 0 Greencastle FC 1
Inishowen Engineering Division Two
Culdaff Reserves 3 Rashenny FC 1
Rashenny Reserves 2 Carn Res 2
Redcastle Reserves 0 Carrowmena FC 4
Glengad Reserves 2 Illies Res 4
Culdaff Rovers 2 QPS Youth 2
Greencastle Youth 4 Moville Reserves 7
Dunree Res 4 Clonmany Reserves 5
Cockhill Colts 3 Aileach Youths 0