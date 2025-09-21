Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Customer Service Awards 2025

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Inishowen Football League Results – Sunday 21/09/25

Jackie Crossan Premier Division
Illies Celtic 2 Carn FC 2
QPS 0 Cockhill Celtic 5
Redcastle United 0 Buncrana Hearts 7
Aileach FC 9 Culdaff FC 2

HML Plant Hire First Division
Buncrana Reserves 0 Glengad United 6
Carn Youth 0 Cockhill Youth 4
Cockhill Reserves 6 Gleneely Colts 2
Sea Rovers 6 Aileach Reserves 2
Dunree United 0 Greencastle FC 1

Inishowen Engineering Division Two
Culdaff Reserves 3 Rashenny FC 1
Rashenny Reserves 2 Carn Res 2
Redcastle Reserves 0 Carrowmena FC 4
Glengad Reserves 2 Illies Res 4
Culdaff Rovers 2 QPS Youth 2
Greencastle Youth 4 Moville Reserves 7
Dunree Res 4 Clonmany Reserves 5
Cockhill Colts 3 Aileach Youths 0

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

G1UH5wGWIAAfXKW
News, Top Stories

Strabane fire being treated as ‘arson’

21 September 2025
38fca1c0-7cff-11ef-bd2c-0185b56882c9
News, Audio

UK officially recognises State of Palestine

21 September 2025
Gardai (1)
News, Top Stories

Investigations ongoing following Raphoe collision

21 September 2025
Budget calculation
News, Audio, Top Stories

Budget 2026 to be unveiled on October 7th with a total €9.4 billion package

21 September 2025
Advertisement

Related News

G1UH5wGWIAAfXKW
News, Top Stories

Strabane fire being treated as ‘arson’

21 September 2025
38fca1c0-7cff-11ef-bd2c-0185b56882c9
News, Audio

UK officially recognises State of Palestine

21 September 2025
Gardai (1)
News, Top Stories

Investigations ongoing following Raphoe collision

21 September 2025
Budget calculation
News, Audio, Top Stories

Budget 2026 to be unveiled on October 7th with a total €9.4 billion package

21 September 2025
skynews-psni-data-leak-sinn-fein_6250571
News, Top Stories

Two officers injured after police vehicle rammed near Strabane

21 September 2025
crumlin-sunny_hV8nY4u.2e16d0ba.fill-599x457
News, Audio, Top Stories

Over 100 children waiting more than a year to see spinal consult at CHI Crumlin this summer

21 September 2025

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube