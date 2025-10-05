Inishowen Football League Results 05/10/2025

Jackie Crossan Premier Division
Carn FC 1 Buncrana Hearts 1
Aileach FC 1 Clonmany Shamrocks 2
Illies Celtic 2 Culdaff FC 0
Redcastle United 2 Cockhill Celtic 5
HML Plant Hire First Division
Buncrana Res 2 Dunree United 2
Cockhill Res 2 Carn Youths 2
Sea Rovers 3 Glengad United 3
Aileach Res 2 Cockhill Youths 3
Gleneely Colts 0 Greencastle FC 2
Inishowen Engineering Division Two
Rashenny FC 4 Carrowmena FC 0
Glengad Res 0 Moville Celtic 4
Culdaff Res 0 QPS Youth 3
Greencastle Youth 0 Carn Res 5
Redcastle Res 1 Clonmany Res 3
Cockhill Colts 3 Illies Res 2
Dunree Res 2 Moville Res 2
Culdaff Rovers 5 Aileach Youths 1