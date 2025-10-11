Donegal Junior League Results – Saturday 11/10/25

Glencar Inn Saturday D1
Erne Wanderers FC 1-0 Kilmacrennan Celtic
Drumbar FC 3-1Donegal Town
Glencar Celtic 0-6 St Catherines FC Reserves
Letterkenny Rovers 4-2 Strand Rovers
Oldtown Celtic 0-2 Kildrum Tigers
Old Orchard Saturday D2
Arranmore United 1-1 Fanad United
Bonagee United 6-0 Glenea United Reserves (Fri)
Fintown Harps AFC 1-0 Ramelton Mariners
Keadue Rovers 3-1 Copany Rovers
Swilly Rovers vs Gweedore Celtic
Finn Travel Saturday D3
Ballybofey United 1-2 Lagan Harps
Cappry Rovers vs Dunlewey Celtic
Convoy Arsenal 1-7 Drumoghill
Drumkeen United 1-1 Milford United
Gweedore United 3-1 Castlefin Celtic