Donegal Junior League Results – Saturday 11/10/25

Glencar Inn Saturday D1

Erne Wanderers FC 1-0 Kilmacrennan Celtic

Drumbar FC 3-1Donegal Town

Glencar Celtic 0-6 St Catherines FC Reserves

Letterkenny Rovers 4-2 Strand Rovers

Oldtown Celtic 0-2 Kildrum Tigers

 

Old Orchard Saturday D2

Arranmore United 1-1 Fanad United

Bonagee United 6-0 Glenea United Reserves (Fri)

Fintown Harps AFC 1-0 Ramelton Mariners

Keadue Rovers 3-1 Copany Rovers

Swilly Rovers vs Gweedore Celtic

 

Finn Travel Saturday D3

Ballybofey United 1-2 Lagan Harps

Cappry Rovers vs Dunlewey Celtic

Convoy Arsenal 1-7 Drumoghill

Drumkeen United 1-1 Milford United

Gweedore United 3-1 Castlefin Celtic

milking cows
News

Leading retailers cut the price of milk

11 October 2025
Obit Template - 2025-10-11T121122.552
News, Top Stories

Man (21) dies following road traffic collision in Tyrone

11 October 2025
over-823-600-people-on-hospital-waiting-lists-v0-U-jNhET3SKnO9x0sOj2xn0TRg2EdIh6X-pdvwkhCJqI
News, Top Stories

More than 626,000 patients waiting for first hospital outpatient consultation last month

11 October 2025
candle
News, Audio

19 feared dead following explosion at US military facility in Tennessee

11 October 2025
