Donegal Junior League Results – Saturday 29/11/25

Glencar Inn Saturday D1
Donegal Town 2-3 Kilmacrennan Celtic
Drumbar FC vs Oldtown Celtic
Glencar Celtic 1-7 Erne Wanderers FC
Letterkenny Rovers P-P Kildrum Tigers
Old Orchard Saturday D2
Bonagee United 7-0 Swilly Rovers George
Copany Rovers vs Gweedore Celtic
Fintown Harps AFC 3-4 Fanad United
Glenea United Res 3-3 Ramelton Mariners
Keadue Rovers 1-1 Arranmore United
Finn Travel Saturday D3
Ballybofey United P-P Cappry Rovers
Convoy Arsenal 3-4 Drumkeen United
Drumoghill vs Castlefin Celtic
Gweedore United 2-6 Dunlewey Celtic (Fri)
Lagan Harps 2-2 Milford United