Donegal Junior League & Ulster Shield Results – Saturday 17/01/26

Ulster Shield

Keadue Rovers 1-2 Lagan Harps

Letterkenny Rovers 0-1 Bonagee United

Strand Rovers 3-0 Erne Wanderers FC

 

Glencar Inn Saturday Division 1

Kildrum Tigers 2-0 Glencar Celtic

Kilmacrennan Celtic 1-1 Drumbar FC

 

Old Orchard Saturday Division 2

Arranmore United 4-2 Swilly Rovers

Glenea United Reserves 0-2 Fintown Harps

Ramelton Mariners 2-3 Copany Rovers

 

Finn Travel Saturday Division 3

Ballybofey United 2-0 Drumoghill

Cappry Rovers 1-1 Castlefin Celtic

Convoy Arsenal 1-1 Milford United

Drumkeen United 3-3 Dunlewey Celtic

Top Stories

Gritter
News, Top Stories

All Donegal roads to be gritted this evening

17 January 2026
pregnant-gd53aa436b_1920
News, Audio

Reassurances given to women over the safety of paracetamol

17 January 2026
Ursula Von De Leyen
News, Audio

EU Mercosur trade deal to be officially signed today

17 January 2026
psni logo
News, Top Stories

Four people arrested in connection with murder of man in Derry

17 January 2026
