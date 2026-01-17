Donegal Junior League & Ulster Shield Results – Saturday 17/01/26

Ulster Shield
Keadue Rovers 1-2 Lagan Harps
Letterkenny Rovers 0-1 Bonagee United
Strand Rovers 3-0 Erne Wanderers FC
Glencar Inn Saturday Division 1
Kildrum Tigers 2-0 Glencar Celtic
Kilmacrennan Celtic 1-1 Drumbar FC
Old Orchard Saturday Division 2
Arranmore United 4-2 Swilly Rovers
Glenea United Reserves 0-2 Fintown Harps
Ramelton Mariners 2-3 Copany Rovers
Finn Travel Saturday Division 3
Ballybofey United 2-0 Drumoghill
Cappry Rovers 1-1 Castlefin Celtic
Convoy Arsenal 1-1 Milford United
Drumkeen United 3-3 Dunlewey Celtic