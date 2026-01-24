Donegal Junior League Results – Saturday 24/01/26

Glencar Inn Sat Division 1
Kilmacrennan Celtic 1-1 Glencar Celtic
Drumbar FC v St Catherine’s Reserves
Donegal Town 1-1 Letterkenny Rovers
Oldtown Celtic 3-2 Strand Rovers
Kildrum Tigers v Erne Wanderers
Old Orchard Sat Division 2
Bonagee United 3-1 Gweedore Celtic
Keadue Rovers 2-1 Glenea United Reserves
Copany Rovers 0-1 Fintown Harps AFC
Arranmore United 3-1 Ramelton Mariners
Fanad United 2-1 Swilly Rovers
Finn Travel Sat Division 3
Lagan Harps 2-0 Ballybofey United
Drumoghill 0-0 Convoy Arsenal
Dunlewey Celtic 2-1 Cappry Rovers
Castlefin Celtic 2-0 Gweedore United