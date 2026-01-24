Facebook-f Instagram Youtube
Donegal Junior League Results – Saturday 24/01/26

Glencar Inn Sat Division 1

Kilmacrennan Celtic 1-1 Glencar Celtic

Drumbar FC v St Catherine’s Reserves

Donegal Town 1-1 Letterkenny Rovers

Oldtown Celtic 3-2 Strand Rovers

Kildrum Tigers v Erne Wanderers

 

Old Orchard Sat Division 2

Bonagee United 3-1 Gweedore Celtic

Keadue Rovers 2-1 Glenea United Reserves

Copany Rovers 0-1 Fintown Harps AFC

Arranmore United 3-1 Ramelton Mariners

Fanad United 2-1 Swilly Rovers

 

Finn Travel Sat Division 3

Lagan Harps 2-0 Ballybofey United

Drumoghill 0-0 Convoy Arsenal

Dunlewey Celtic 2-1 Cappry Rovers

Castlefin Celtic 2-0 Gweedore United

 

Top Stories

Candle
News, Top Stories

Journalist and broadcaster Paddy Clancy dies aged 82

24 January 2026
skynews-psni-data-leak-sinn-fein_6250571
News, Top Stories

Searches continuing in the investigation of Wayne Reid’s murder

24 January 2026
farm famers (1)
News, Audio

Bluetongue detected in animal in Wexford

24 January 2026
bloody-sunday
News

Board game based on The Troubles described as ‘crass’ and ‘insensitive’

24 January 2026
