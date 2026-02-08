Ulster Rugby Results – Saturday 07/02/26

Towns Cup
Ballymena 13-45 Omagh
McCrea Cup
Randlestown 12-10 City of Derry
Forester Cup
Academy 25-21 Inishowen
Butler Shield
Ballyshannon 39-33 Cooke
Ulster Championship 2
Limavady 31-26 Ards
Provincial North
Donegal Town 3-54 UUCM
