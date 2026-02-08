Facebook-f Instagram Youtube
Ulster Rugby Results – Saturday 07/02/26

Towns Cup
Ballymena 13-45 Omagh

McCrea Cup
Randlestown 12-10 City of Derry

Forester Cup
Academy 25-21 Inishowen

Butler Shield
Ballyshannon 39-33 Cooke

Ulster Championship 2
Limavady 31-26 Ards

Provincial North
Donegal Town 3-54 UUCM

Top Stories

631090491_1300527705442911_6289186931901352676_n
News, Audio, Top Stories

Meeting with OPW Minister regarding Donegal – Dublin flights ‘positive’

8 February 2026
job spot template -DCIL
News, Top Stories

Donegal Centre for Independent Living to Host Free Community Crime Prevention Workshop

8 February 2026
CLIVE WASSON
News, Audio, Top Stories

Donegal libraries introduce communication boards to support inclusive access

8 February 2026
Screenshot 2026-02-03 104923
News, Top Stories

Packie Keeney named Donegal Person of the Year for 2025

7 February 2026
dublin airport
News

Over €2 million worth of cannabis seized at Dublin Airport

7 February 2026

