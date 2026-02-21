Donegal Junior League Results – Saturday 21/02/26

Glencar Inn Saturday D1
Drumbar FC 2-4 Letterkenny Rovers
Glencar Celtic 1-7 Donegal Town
Kildrum Tigers 3-2 Strand Rovers
Oldtown Celtic 1-3 Kilmacrennan Celtic
St Catherines FC Res 3-0 Erne Wanderers FC
Old Orchard Saturday D2
Fintown Harps AFC vs Bonagee United
Glenea United Reserves 0-1 Arranmore United
Gweedore Celtic vs Fanad United
Ramelton Mariners vs Keadue Rovers
Finn Travel Saturday D3
Cappry Rovers vs Drumkeen United
Castlefin Celtic 1-3 Lagan Harps
Drumoghill vs Gweedore United
Dunlewey Celtic 4-0 Convoy Arsenal
Milford United 0-0 Ballybofey United