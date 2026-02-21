Facebook-f Instagram Youtube
Donegal Junior League Results – Saturday 21/02/26

Glencar Inn Saturday D1

Drumbar FC 2-4 Letterkenny Rovers

Glencar Celtic 1-7 Donegal Town

Kildrum Tigers 3-2 Strand Rovers

Oldtown Celtic 1-3 Kilmacrennan Celtic

St Catherines FC Res 3-0 Erne Wanderers FC

 

Old Orchard Saturday D2

Fintown Harps AFC vs Bonagee United

Glenea United Reserves 0-1 Arranmore United

Gweedore Celtic vs Fanad United

Ramelton Mariners vs Keadue Rovers

 

Finn Travel Saturday D3

Cappry Rovers vs Drumkeen United

Castlefin Celtic 1-3 Lagan Harps

Drumoghill vs Gweedore United

Dunlewey Celtic 4-0 Convoy Arsenal

Milford United 0-0 Ballybofey United

Top Stories

a-motorcycle-parked-in-front-of-a-brick-building-photo
News, Audio

Garda management to explore the possibility of pursuit training for officers dealing with two-wheeled vehicles

21 February 2026
Gardai (1)
News, Top Stories

Enquiries ongoing after stolen car was involved in Letterkenny collision

21 February 2026
Screenshot 2026-02-21 103708
News, Top Stories

Over 100 properties affected by Carndonagh power outage

21 February 2026
Ambulance 2
News

Nearly one-third of emergency ambulances failed to meet life-or-death response targets last year

21 February 2026
