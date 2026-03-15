Over 2,500 motorists caught speeding on Irish roads as St. Patrick’s Day policing operation continues

The number of drivers caught speeding so far this bank holiday weekend has risen to over 2,500.

They include a motorist travelling at 137 kilometres per hour in an 80 kilometre zone on the N4 in Lucan in Dublin, and another doing 112 kilometres per hour in a 50 zone in Dernaglug in Monaghan.

93 people have been arrested for drink or drug-driving, as part of the Garda special roads policing operation for St. Patrick’s Day.

Junior Transport Minister Jerry Buttimer says everyone has a role to play in keeping our roads safe: