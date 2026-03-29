Donegal All County League Results – Saturday 28/03/26

All County League Division 1
Gaoth Dobhair 1-11 – 2-13 Termon
Four Masters 0-14 – 2-08 St Eunan’s
An Clochán Liath 0-15 1-12 Chill Chartha
Aodh Ruadh Ballyshannon 2-12 – 4-08 Naomh Conaill
Gleann Fhinne 3-12 – 1-14 St Michael’s
Glenswilly 0-13 – 0-17 Sean MacCumhaill
All County League Division 2
Naomh Padraig Uisce Chaoin 2-12 – 3-14 Killybegs
Carndomhnaigh 1-10 – 1-11 Málainn
Red Hughs 1-11 – 0-14 Bun Cranncha
Cloich Cheann Fhaola 1-17 – 0-16 Na Dúnaibh
Ardara 0-10 – 2-06 Burt
Realt na Mara 1-8 – 1-16 Naomh Columba
All County League Division 3
Convoy 4-17 – 1-06 Naomh Bríd
Moville 2-06 – 1-15 Naomh Náille
Naomh Padraig Leifear 1-03 – 1-14 Naomh Colmcille
Pettigo 1-12 – 1-07 Robert Emmets
Urris 2-11 – 2-22 Letterkenny Gaels
Na Rossa 0-09 – 1-11 Naomh Ultan