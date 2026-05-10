Donegal GAA All-County League Results – Sunday 11/05/26

Donegal GAA All County League Division 1
Sat, 09 May
Four Masters 0-17 0-15 Gaoth Dobhair
Sun, 10 May
St Eunan’s 1-14 – 0-06 Naomh Muire, LR
Naomh Conaill 0-19 – 3-12 An Clochán Liath
Aodh Ruadh BS 3-12 – 2-11 Gleann Fhinne
An Tearmainn 0-11 – 0-13 St Michael’s
Sean Mac Cumhaills 2-15 – 1-16 Chill Chartha
Donegal GAA All County League Division 2
Sat, 09 May
Bun Cranncha 0-14 – 1-09 Gaeil Fhánada
Ardara 3-12 – 3-04 Naomh Padraig Uisce Chaoin
Na Cealla Beaga 1-15 – 1-10 Na Dúnaibh
Sun, 10 May
Naomh Columba 2-09 – 1-11 Carndomhnaigh
Donegal GAA All County League Division 3
Sat, 09 May
Urris 1-12 – 1-10 Pettigo
Na Rossa 3-12 – 4-11 Roibeard Eimid
Naomh Colmcille 2-06 – 1-18 Naomh Ultan
Naomh Bríd 6-27 – 0-00 Naomh Padraig Leifear
Sun, 10 May
St Mary’s Convoy 1-16 – 2-15 Moville
Letterkenny Gaels 4-15 – 2-12 Naomh Náille