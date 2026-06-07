Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

The Boogie Bash

30 Days of Good Deeds

The Outlet

Donegal GAA All County League Results – Sunday 07/06/26

Donegal GAA All County League Division 1

Sat, 06 Jun

Gleann Fhinne 1-11 – 1-10 Gaoth Dobhair

Chill Chartha 1-17 – 1-14 Aodh Ruadh Ballyshannon

An Clochán Liath 2-20 – 0-15 Gleann tSúilí

St Michael’s 1-14 – 2-19 Naomh Conaill

Sun, 07 Jun

Naomh Muire Lower Rosses 1-11 – 1-25 Four Masters

An Tearmainn 1-13 – 0-11 St Eunan’s

 

Donegal GAA All County League Division 2

Sat, 06 Jun

Cloughaneely 0-15 – 1-14 Naomh Padraig Uisce Chaoin

Carndomhnaigh 1-24 – 1-02 Realt na Mara

Naomh Columba 3-21 – 1-07 Bun Cranncha

Na Cealla Beaga 2-13 – 2-09 Burt

Na Dúnaibh 1-16 – 3-12 Málainn

Sun, 07 Jun

Gaeil Fhánada 3-09 – 2-24 Ardara

Milford 2-16 – 2-14 Red Hughs

 

Donegal GAA All County League Division 3

Sat, 06 Jun

Moville 2-12 – 1-12 Pettigo

Roibeard Eimid 1-14 – 0-16 Naomh Mhuire Conmhaigh

Naomh Náille 3-15 – 2-22 Urris

Sun, 07 Jun

Na Rossa 1-11 – 3-16 Naomh Bríd

Naomh Ultan 6-24 – 0-05 Naomh Padraig Leifear

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

Ireland canada
News

Canadian Prime Minister to visit Ireland next week

7 June 2026
D McAleer
News, Audio, Top Stories

McAleer raises SEN provision with Education Minister

7 June 2026
Airplane
News, Audio

Europe has sufficient jet fuel despite Middle East conflict

7 June 2026
Jim O'Callaghan
News, Audio

Justice Minister and Social Democrats perform well in new poll

7 June 2026
Advertisement

Related News

Ireland canada
News

Canadian Prime Minister to visit Ireland next week

7 June 2026
D McAleer
News, Audio, Top Stories

McAleer raises SEN provision with Education Minister

7 June 2026
Airplane
News, Audio

Europe has sufficient jet fuel despite Middle East conflict

7 June 2026
Jim O'Callaghan
News, Audio

Justice Minister and Social Democrats perform well in new poll

7 June 2026
atu business
News, Top Stories

ATU Letterkenny business seminar to be held next week

7 June 2026
mcginley tg4
News, Top Stories

McGinley Coach Travel set for TG4 series

7 June 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube