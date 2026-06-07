Donegal GAA All County League Results – Sunday 07/06/26

Donegal GAA All County League Division 1
Sat, 06 Jun
Gleann Fhinne 1-11 – 1-10 Gaoth Dobhair
Chill Chartha 1-17 – 1-14 Aodh Ruadh Ballyshannon
An Clochán Liath 2-20 – 0-15 Gleann tSúilí
St Michael’s 1-14 – 2-19 Naomh Conaill
Sun, 07 Jun
Naomh Muire Lower Rosses 1-11 – 1-25 Four Masters
An Tearmainn 1-13 – 0-11 St Eunan’s
Donegal GAA All County League Division 2
Sat, 06 Jun
Cloughaneely 0-15 – 1-14 Naomh Padraig Uisce Chaoin
Carndomhnaigh 1-24 – 1-02 Realt na Mara
Naomh Columba 3-21 – 1-07 Bun Cranncha
Na Cealla Beaga 2-13 – 2-09 Burt
Na Dúnaibh 1-16 – 3-12 Málainn
Sun, 07 Jun
Gaeil Fhánada 3-09 – 2-24 Ardara
Milford 2-16 – 2-14 Red Hughs
Donegal GAA All County League Division 3
Sat, 06 Jun
Moville 2-12 – 1-12 Pettigo
Roibeard Eimid 1-14 – 0-16 Naomh Mhuire Conmhaigh
Naomh Náille 3-15 – 2-22 Urris
Sun, 07 Jun
Na Rossa 1-11 – 3-16 Naomh Bríd
Naomh Ultan 6-24 – 0-05 Naomh Padraig Leifear