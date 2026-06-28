Donegal GAA All-County League Results – Sunday 28/06/26

Donegal GAA All County League Division 1
Sat, 27 Jun
Glenfin 0-11 – 1-06 Naomh Mhuire Lower Rosses
Sun, 28 Jun
Glenswilly 0-09 – 1-14 St Michael’s
Four Masters 2-14 – 0-14 Termon
Naomh Conaill 0-12 – 2-09 St Eunan’s
Donegal GAA All County League Division 2
Sat, 27 Jun
Naomh Padraig Uisce Chaoin 1-15 – 1-09 Na Dunaibh
Cloughaneely 3-18 – 1-09 Gaeil Fhanada
Sun, 28 Jun
Buncrana V Carndonagh
Realt na Mara 0-15 – 1-19 Milford
Ardara 1-14 – 3-19 Naomh Columba
Malin 2-15 – 2-13 Burt
Donegal GAA All County League Division 3
Sat, 27 Jun
Roibeard Eimid 0-12 – 1-13 Naomh Ultan
Naomh Bríd 3-14 – 0-10 Naomh Colmcille
Letterkenny Gaels 1-11 – 2-08 Naomh Mhuire Conmhaigh
Sun, 28 Jun
Naomh Padraig Leifear 1-14 5-12 Moville
Na Rossa 3-15 – 4-14 Urris