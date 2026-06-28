Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

30 Days of Good Deeds

The Outlet

Donegal GAA All-County League Results – Sunday 28/06/26

Donegal GAA All County League Division 1

Sat, 27 Jun

Glenfin 0-11 – 1-06 Naomh Mhuire Lower Rosses

Sun, 28 Jun

Glenswilly 0-09 – 1-14 St Michael’s

Four Masters 2-14 – 0-14 Termon

Naomh Conaill 0-12 – 2-09 St Eunan’s

 

Donegal GAA All County League Division 2

Sat, 27 Jun

Naomh Padraig Uisce Chaoin 1-15 – 1-09 Na Dunaibh

Cloughaneely 3-18 – 1-09 Gaeil Fhanada

Sun, 28 Jun

Buncrana V Carndonagh

Realt na Mara 0-15 – 1-19 Milford

Ardara 1-14 – 3-19 Naomh Columba

Malin 2-15 – 2-13 Burt

 

Donegal GAA All County League Division 3

Sat, 27 Jun

Roibeard Eimid 0-12 – 1-13 Naomh Ultan

Naomh Bríd 3-14 – 0-10 Naomh Colmcille

Letterkenny Gaels 1-11 – 2-08 Naomh Mhuire Conmhaigh

Sun, 28 Jun

Naomh Padraig Leifear 1-14 5-12 Moville

Na Rossa 3-15 – 4-14 Urris

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

_128899416_policepacemaker
News, Top Stories

Bus damaged by youths in Derry city centre

28 June 2026
psni do not cross
News, Top Stories

Suspicious object detected in Derry declared a ‘hoax device’

28 June 2026
garda
News, Top Stories

Person taken to hospital following three-vehicle collision in Muff

28 June 2026
derrycourthouse
News, Top Stories

Man charged to court in Derry on multiple drugs charges

28 June 2026
Advertisement

Related News

_128899416_policepacemaker
News, Top Stories

Bus damaged by youths in Derry city centre

28 June 2026
psni do not cross
News, Top Stories

Suspicious object detected in Derry declared a ‘hoax device’

28 June 2026
garda
News, Top Stories

Person taken to hospital following three-vehicle collision in Muff

28 June 2026
derrycourthouse
News, Top Stories

Man charged to court in Derry on multiple drugs charges

28 June 2026
Doctor places hands on patient for comfort during medical consult in office. High quality photo
News, Audio

Miscarriage leave being considered by the Government

28 June 2026
josh mcerlean
News

WRC: McErlean secures best ever result with 4th placed finish at Rally Acropolis

28 June 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube