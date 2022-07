CCC confirm Senior Championship fixture details

The dates and times for the first and second rounds of the Michael Murphy Sports Senior Championship have been set by the CCC on the weekends ofAugust 13th/14th and August 20th/21st.

Round 1 Fixtures – Sat August 13th and Sunday August 14th

Sat 13th August, Tirconaill Park, Na Ceithre Maistír v Cloughaneely, 17:00

Sat 13th August, Páirc Uí Dhomhnaill, Naomh Adhamhnáin v St Nauls, 18:30

Sat 13th August,The Bridge, Naomh Micheál v Sean MacCumhaill, 19:30

Sun 14th August, Eamonn Byrne Memorial Park, Killybegs v Glenfin, 13:30

Sun 14th August, Páirc Naomh Columba, Glenswilly v Naomh Conaill, 14:30

Sun 14th August, Machaire Gathlán, Gaoth Dobhair v Ardara, 15:00

Sun 14th August, Towney, Kilcar v Milford, 15:00

Sun 14th August, Father Tierney Park, Aodh Ruadh v Realt na Mara, 16:00

Round 2 Fixtures – Sat August 20th and Sunday August 21st

Sat 20th August, Davy Brennan Memorial Park, Naomh Conaill v Na Cealla Beaga, 14:30

Sat 20th August, Pearse Memorial Park, Ard an Ratha v Aodh Ruadh, 17:30

Sat 20th August, Páirc Taobhoige, Glenfin v Gaoth Dobhair, 17:30

Sat 20th August, Páirc Naomh Fionnán, Cloich Cheann Fhaola v Cill Chartha, 19:00

Sun 21st August, Naomh Naille v Gleann tSuilí, 14:00

Sun 21st August, Baile na nGalloglach v Naomh Micheál, 16:00

Sun 21st August, Realt na Mara v Naomh Adhamhnáin, 16:30

Sun 21st August, Páirc Sheáin Mhic Chumhaill, Sean MacCumhaill v Na Ceithre Maistír, 18:30

The draw for Round 3 will take place in Páirc Sheáin Mhic Chumhaill on Sunday evening at approximately 8 pm after the Round 2 game between Sean MacCumhaill and Four Masters.