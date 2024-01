Donegal Junior League Results 07/01/2024

Brian McCormick Premier

Fanad United 2 vs 1 Keadue Rovers

Kildrum Tigers 3 vs 1 Gweedore Celtic

Kilmacrennan Celtic 2 vs 1 Milford United

Rathmullan Celtic 1 vs 1 St Catherines FC

Swilly Rovers 4 vs 1 Castlefin Celtic

TDA Repairs D1

Bonagee United 3 vs 1 Cappry Rovers

Convoy Arsenal 0 vs 10 Letterkenny Rovers

Donegal Town 10 vs 0 Cranford FC

Glenea United 1 vs 0 Lagan Harps

Donegal Physiotherapy D2

Curragh Athletic 7 vs 1 Dunkineely Celtic

Deele Harps 1 vs 1 Drumoghill

Lifford Celtic 6 vs 2 Kerrykeel 71

Raphoe Town 2 vs 7 Ballybofey United

Whitestrand United 4 vs 2 Drumkeen United