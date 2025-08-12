Wing mirror damaged on car in Donegal Town

The wing mirror of a car has been damaged in a criminal damage that occurred in Donegal Town last week.
It happened on Tirconaill Street between 6pm and 8.15pm on Thursday last.
Gardaí in Ballyshannon can be contacted on 071-9858530r.
