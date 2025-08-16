Facebook-f Instagram Youtube
Donegal Club Championship Results – Saturday 16th August

Michael Murphy Sports Donegal Senior Football Championship Rd 2.
St Nauls 0-11 V 0-19 Gaoth Dobhair

Dungloe 3-13 V 0-11 Killybegs

Naomh Conaill 0-18 V 1-14 Ardara

Aodh Rua BS 1-13 V 2-21 St Eunans

Donegal Intermediate Football Championship
Fanad Gaels 2-11 V 2-17 Bundoran
Naomh Padraig UC 0-16 V 1-13 Malin

Donegal Senior B Football Championship
St Nauls 1-4 V 2-21 Gaoth Dobhair
Dungloe 0-21 V 0-11 Killybegs
Naomh Conaill 1-18 V 2-13 Ardara
Aodh Rua BS 1-8 V 3-15 St Eunans

Donegal Intermediate B Football Championship
Fanad Gaels 0-17 V 0-10 Bundoran
Naomh Padraig UC 1-11 V 1-4 Malin

Donegal Junior Football Championship
Urris 0-16 V 2-15 St Mary’s Convoy
Pettigo 1-11 V 1-13 Naomh Brid

Donegal Junior B Football Championship
Urris 3-6 V 1-12 Letterkenny Gaels

Top Stories

Pride 1
News, Audio, Top Stories

Pride brings colour and noise to the streets of Letterkenny

16 August 2025
psni logo
News, Top Stories

Man arrested following discovery of stolen car in Derry

16 August 2025
Irish-Water-pic2
News

Reservoir interruption causing supply disruptions in Greencastle

16 August 2025
31_beautiful-sunset-over-derry
News, Top Stories

Union flags and poppy wreaths burned in Derry bonfire

16 August 2025
