Home for Christmas

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Donegal Junior League Results – Saturday 31/10/25

Glencar Inn Saturday Division 1

Erne Wanderers FC 2-2 Donegal Town

Drumbar FC 2-5 Strand Rovers

Glencar Celtic 0-6 Letterkenny Rovers

Kildrum Tigers 1-0 Kilmacrennan Celtic

Oldtown Celtic 1-1 St Catherines FC Reserves

 

Old Orchard Saturday Division 2

Arranmore United 4-0 Glenea United Res

Keadue Rovers 5-1 Ramelton Mariners

Swilly Rovers vs Copany Rovers

 

Finn Travel Saturday Division 3

Ballybofey United vs Castlefin Celtic

Cappry Rovers 2-1 Drumoghill

Convoy Arsenal 8-3 Gweedore United

Drumkeen United 3-5 Lagan Harps

Dunlewey Celtic 2-3 Milford United

Top Stories

homeless
News, Audio, Top Stories

‘Government must set deadline for ending long-term family homelessness’ – Focus Ireland

1 November 2025
Obit Template - 2025-11-01T090930.537
News, Top Stories

Woman killed in Donegal collision named as Rev. Shiela Johnson

1 November 2025
Vape
News, Audio, Top Stories

E-cigarette price increase comes into effect today

1 November 2025
fire service
News

Adults and children hospitalised following fire at IPAS centre in Louth

1 November 2025
Advertisement

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube