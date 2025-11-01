Donegal Junior League Results – Saturday 31/10/25

Glencar Inn Saturday Division 1
Erne Wanderers FC 2-2 Donegal Town
Drumbar FC 2-5 Strand Rovers
Glencar Celtic 0-6 Letterkenny Rovers
Kildrum Tigers 1-0 Kilmacrennan Celtic
Oldtown Celtic 1-1 St Catherines FC Reserves
Old Orchard Saturday Division 2
Arranmore United 4-0 Glenea United Res
Keadue Rovers 5-1 Ramelton Mariners
Swilly Rovers vs Copany Rovers
Finn Travel Saturday Division 3
Ballybofey United vs Castlefin Celtic
Cappry Rovers 2-1 Drumoghill
Convoy Arsenal 8-3 Gweedore United
Drumkeen United 3-5 Lagan Harps
Dunlewey Celtic 2-3 Milford United