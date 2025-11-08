Facebook-f Instagram Youtube
Home for Christmas

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Donegal Junior League Results – Sat 08/11/25

Glencar Inn Saturday D1

Donegal Town 2-1 Oldtown Celtic

Drumbar FC vs Glencar Celtic

Letterkenny Rovers 2-2 Erne Wanderers FC

St Catherines FC Res 2-3 Kildrum Tigers

Strand Rovers 3-0 Kilmacrennan Celtic

 

Old Orchard Saturday D2

Copany Rovers vs Arranmore United

Fintown Harps AFC vs Swilly Rovers

Glenea United Reserves 1-1 Fanad United

Keadue Rovers 3-1 Bonagee United

Ramelton Mariners vs Gweedore Celtic

 

Finn Travel Saturday D3

Ballybofey United vs Convoy Arsenal

Castlefin Celtic 2-4 Milford United

Drumoghill vs Dunlewey Celtic

Gweedore United 0-5 Drumkeen United

Lagan Harps 2-0 Cappry Rovers

Coleraine PSNI
News, Top Stories

Update – PSNI name man who died after being hit by a car in Coleraine

8 November 2025
11inflation
News, Audio, Top Stories

Research shows real impact of inflation since 2020

8 November 2025
gola
News, Top Stories

Uisce Eireann says a new water connection to Gola will take some time to complete

8 November 2025
Screenshot 2025-11-08 103857
News

Car parking restrictions at Melvin Sports Complex

8 November 2025
