Donegal U21 Championship Results – Sun 09/11/25

Donegal U21 Football Championship Results – Sunday 09/11/25
Sean Mac Cumhaills 1-09 – 1-10 Dungloe
Cloughaneely 1-09 – 1-09 Malin
Kilcar 0-09 – 1-08 Killybegs
Na Dúnaibh/Downings 1-21 – 0-09 St Michael’s
Bundoran 1-22 – 1-22 Na Rossa
