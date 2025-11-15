Donegal Junior League Results – Sat 15/11/25

Glencar Inn Saturday D1
Erne Wanderers FC 2-2 Drumbar FC
Glencar Celtic 0-2 Strand Rovers
Kildrum Tigers 4-0 Donegal Town
Kilmacrennan Celtic 3-2 St Catherines FC
Oldtown Celtic 1-1 Letterkenny Rovers
Old Orchard Saturday D2
Arranmore United 0-4 Fintown Harps AFC
Bonagee United 0-0 Ramelton Mariners
Fanad United 0-1 Copany Rovers
Gweedore Celtic 3-0 Glenea United Reserves
Swilly Rovers vs Keadue Rovers
Finn Travel Saturday D3
Cappry Rovers vs Gweedore United
Convoy Arsenal 2-2 Castlefin Celtic
Drumkeen United vs Ballybofey United
Dunlewey Celtic 3-0 Lagan Harps
Milford United 0-1 Drumoghill