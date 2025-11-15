Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Christmas Car Draw

Home for Christmas

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Donegal Junior League Results – Sat 15/11/25

Glencar Inn Saturday D1

Erne Wanderers FC 2-2 Drumbar FC

Glencar Celtic 0-2 Strand Rovers

Kildrum Tigers 4-0 Donegal Town

Kilmacrennan Celtic 3-2 St Catherines FC

Oldtown Celtic 1-1 Letterkenny Rovers

 

Old Orchard Saturday D2

Arranmore United 0-4 Fintown Harps AFC

Bonagee United 0-0 Ramelton Mariners

Fanad United 0-1 Copany Rovers

Gweedore Celtic 3-0 Glenea United Reserves

Swilly Rovers vs Keadue Rovers

 

Finn Travel Saturday D3

Cappry Rovers vs Gweedore United

Convoy Arsenal 2-2 Castlefin Celtic

Drumkeen United vs Ballybofey United

Dunlewey Celtic 3-0 Lagan Harps

Milford United 0-1 Drumoghill

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

EI-ICR,_Sikorsky_S92,_Irish_Coast_Guard,_Callsign__RESCUE_115_
News, Top Stories

Multi-agency search operation underway for person missing of North West coast

15 November 2025
depositphotos_38637003-stock-photo-supermarket-cart
News, Audio

Leading supermarkets cut the price of own-brand bread

15 November 2025
Buncrana
News, Top Stories

Uisce Éireann continuing to restore water supply to Buncrana properties

15 November 2025
Irish-Water-pic2
News

Burst water main causing supply disruptions in Carrigart

15 November 2025
Advertisement

Related News

EI-ICR,_Sikorsky_S92,_Irish_Coast_Guard,_Callsign__RESCUE_115_
News, Top Stories

Multi-agency search operation underway for person missing of North West coast

15 November 2025
depositphotos_38637003-stock-photo-supermarket-cart
News, Audio

Leading supermarkets cut the price of own-brand bread

15 November 2025
Buncrana
News, Top Stories

Uisce Éireann continuing to restore water supply to Buncrana properties

15 November 2025
Irish-Water-pic2
News

Burst water main causing supply disruptions in Carrigart

15 November 2025
582972736_1163328489313557_7123311222367175480_n
News, Top Stories

Remembrance event for road traffic victims taking place in Letterkenny tomorrow

15 November 2025
schoolbag back to school
News

Donegal parents and guardians invited to partake in survey to shape the future of primary school provision

15 November 2025

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube