Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Cavan Country Getaway

The Outlet

Donegal Junior League Results – Saturday 10/01/26

Donegal Junior League Results – Saturday 10/01/26

 

Glencar Inn Saturday D1

Donegal Town 0-2 St Catherines FC Res

Drumbar FC 4-1 Kildrum Tigers

Erne Wanderers FC 2-4 Strand Rovers

Glencar Celtic 1-0 Oldtown Celtic (match abandoned)

Kilmacrennan Celtic 1-1 Letterkenny Rovers

 

Old Orchard Saturday D2

Bonagee United P-P Arranmore United

Copany Rovers P-P Glenea United Reserves

Fintown Harps AFC 0-1 Gweedore Celtic

Keadue Rovers 1-4 Fanad United

Swilly Rovers 0-4 Ramelton Mariners

 

Finn Travel Saturday D3

Cappry Rovers P-P Drumkeen United

Castlefin Celtic P-P Lagan Harps

Drumoghill P-P Gweedore United

Dunlewey Celtic P-P Convoy Arsenal

Milford United P-P Ballybofey United

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

Stephen McCahill
News, Audio, Top Stories

Stephen McCahill remembered as a devoted husband, father and businessman

10 January 2026
New Irish passport Europe
News, Audio

Almost 13,000 Irish passports recalled following printing error

10 January 2026
Preferred travel route for attendees as per Garda instructions. Please obey the rules of the road. Please follow the Garda instructions. Drive safe.
News, Audio, Top Stories

Thousands of farmers to meet in Athlone for protest over Mercosur trade deal

10 January 2026
North-Atlantic-Right-Whale
News, Top Stories

Rare whale first discovered in Donegal spotted in the US

10 January 2026
Advertisement

Related News

Stephen McCahill
News, Audio, Top Stories

Stephen McCahill remembered as a devoted husband, father and businessman

10 January 2026
New Irish passport Europe
News, Audio

Almost 13,000 Irish passports recalled following printing error

10 January 2026
Preferred travel route for attendees as per Garda instructions. Please obey the rules of the road. Please follow the Garda instructions. Drive safe.
News, Audio, Top Stories

Thousands of farmers to meet in Athlone for protest over Mercosur trade deal

10 January 2026
North-Atlantic-Right-Whale
News, Top Stories

Rare whale first discovered in Donegal spotted in the US

10 January 2026
derrycourthouse
News, Top Stories

Four people charged to court following discovery of cannabis factory in Derry

10 January 2026
Donegal County Council Logo (high resolution)
News, Top Stories

Curraghamone to Drumboe back road impassable due to ice

10 January 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube