Donegal Junior League Results – Saturday 10/01/26
Glencar Inn Saturday D1
Donegal Town 0-2 St Catherines FC Res
Drumbar FC 4-1 Kildrum Tigers
Erne Wanderers FC 2-4 Strand Rovers
Glencar Celtic 1-0 Oldtown Celtic (match abandoned)
Kilmacrennan Celtic 1-1 Letterkenny Rovers
Old Orchard Saturday D2
Bonagee United P-P Arranmore United
Copany Rovers P-P Glenea United Reserves
Fintown Harps AFC 0-1 Gweedore Celtic
Keadue Rovers 1-4 Fanad United
Swilly Rovers 0-4 Ramelton Mariners
Finn Travel Saturday D3
Cappry Rovers P-P Drumkeen United
Castlefin Celtic P-P Lagan Harps
Drumoghill P-P Gweedore United
Dunlewey Celtic P-P Convoy Arsenal
Milford United P-P Ballybofey United