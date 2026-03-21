Donegal Junior League Results – Saturday 21/03/26

Glencar Inn Saturday Division 1
Donegal Town 1-2 Kildrum Tigers
Drumbar FC 3-4 Erne Wanderers FC
Letterkenny Rovers 3-0 Oldtown Celtic
St Catherines FC Res 1-0 Kilmacrennan Celtic
Strand Rovers 2-0 Glencar Celtic
Old Orchard Saturday Division 2
Copany Rovers vs Fanad United
Fintown Harps AFC 5-1 Arranmore United
Glenea United Reserves vs Gweedore Celtic
Keadue Rovers 7-0 Swilly Rovers
Ramelton Mariners vs Bonagee United
Finn Travel Saturday Division 3
Ballybofey United vs Drumkeen United
Castlefin Celtic 3-4 Convoy Arsenal
Drumoghill vs Milford United
Gweedore Utd vs Cappry Rovers
Lagan Harps 4-2 Dunlewey Celtic