Donegal All-County League Results – 19/04/26

Donegal All County League Division 1
Sat, 18 Apr
An Tearmainn 1-21 – 1-14 Naomh Muire Lower Rosses
Sun, 19 Apr
St Michael’s 0-16 – 0-07 Chill Chartha
Naomh Conaill P-P Gaoth Dobhair
St Eunan’s 0-20 – 1-07 Gleann Fhinne
Aodh Ruadh BS 2-11 – 2-13 Gleann tSúilí
Sean Mac Cumhaill 1-16 – 3-08 An Clochán Liath
Donegal All County League Division 2
Sat, 18 Apr
Málainn 0-12 – 3-11 Naomh Padraig Uisce Chaoin
Red Hughs 1-09 – 2-14 Ardara
Na Cealla Beaga 1-14 – 1-14 Gaeil Fhánada
Naomh Columba 3-11 – 1-13 Milford
Sun, 19 Apr
Bun Cranncha 4-16 – 0-07 Realt na Mara
Burt0-10 – 1-12 Cloughaneely
Na Dúnaibh 2-18 – 3-07 Carndomhnaigh
Donegal All-County League Division 3
Sat, 18 Apr
Convoy 0-03 – 0-10 Naomh Ultan
Roibeard Eimid 0-12 – 1-19 Naomh Náille
Naomh Colmcille 0-07 – 3-28 Urris
Letterkenny Gaels 1-17 – 1-12 Moville
Naomh Pádraig Leifear 0-06 – 5-11 Na Rossa
Sun, 19 Apr
Naomh Bríd 2-14 – 1-12 Pettigo