Donegal GAA All County League Results – 24/05/26

Donegal GAA All County League Division 1
Fri, 22 May
Gleann tSúilí 1-07 – 0-11 Gleann Fhinne
Sun, 24 May
Naomh Conaill 2-13 – 1-11 Chill Chartha
St Eunan’s 2-23 – 1-07 St Michael’s
Four Masters 5-18 – 3-10 An Clochán Liath
Aodh Ruadh Ballyshannon 3-14 – 1-14 Naomh Muire Lower Rosses
Sean Mac Cumhaill 1-21 – 3-15 An Tearmainn
Donegal GAA All County League Division 2
Sun, 24 May
Na Cealla Beaga 2-19 – 0-12 Carndomhnaigh
Red Hughs 1-24 – 3-13 Gaeil Fhánada
Naomh Padraig Uisce Chaoin 2-19 – 0-10 Realt na Mara
Bun Cranncha 0-14 – 1-14 Na Dúnaibh
Burt 2-16 – 0-19 Naomh Columba
Málainn 1-18 – 0-21 Milford
Ardara 0-17 – 1-14 Cloughaneely
All County League Division 3 (Football)
Sun, 24 May
Naomh Ultan V Moville
St Mary’s Convoy V Naomh Náille
Urris V Naomh Padraig Leifear
Pettigo V Naomh Colmcille
Letterkenny Gaels V Na Rossa