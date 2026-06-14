Donegal GAA All County League Results – Sunday 14/06/26

Donegal GAA All County League Division 1
Gleann tSúilí 2-20 V 0-12 Naomh Muire LR
St Eunan’s 1-14 V 1-10 Sean Mac Cumhaill
Four Masters 1-14 V 1-18 Chill Chartha
Aodh Ruadh BS 2-12 V 1-12 St Michael’s
Gaoth Dobhair 0-12 V 1-09 An Clochán Liath
Naomh Conaill 0-12 V 2-12 An Tearmainn
Donegal GAA All County League Division 2
Realt na Mara V Cloughaneely
Red Hughs 4-14 V 0-21 Na Dúnaibh
Ardara 4-17 V 0-10 Milford
NP Uisce Chaoin 1-16 V 4-18 Gaeil Fhánada
Burt 1-13 V 1-11 Carndomhnaigh
Bun Cranncha 0-16 V 0-17 Na Cealla Beaga
Donegal GAA All County League Division 3
Pettigo 4-18 V 0-06 NP Leifear
NM Conmhaigh 4-19 V 0-11 Na Rossa
Urris 5-18 V 1-14 Roibeard Eimid
Naomh Ultan 0-21 V 1-08 Naomh Náille
Moville 0-11 V 0-21 Naomh Colmcille