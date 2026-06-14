Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

The Boogie Bash

30 Days of Good Deeds

The Outlet

Donegal GAA All County League Results – Sunday 14/06/26

Donegal GAA All County League Division 1

Gleann tSúilí 2-20 V 0-12 Naomh Muire LR

St Eunan’s 1-14 V 1-10 Sean Mac Cumhaill

Four Masters 1-14 V 1-18 Chill Chartha

Aodh Ruadh BS 2-12 V 1-12 St Michael’s

Gaoth Dobhair 0-12 V 1-09 An Clochán Liath

Naomh Conaill 0-12 V 2-12 An Tearmainn

Donegal GAA All County League Division 2

Realt na Mara V Cloughaneely

Red Hughs 4-14 V 0-21 Na Dúnaibh

Ardara 4-17 V 0-10 Milford

NP Uisce Chaoin 1-16 V 4-18 Gaeil Fhánada

Burt 1-13 V 1-11 Carndomhnaigh

Bun Cranncha 0-16 V 0-17 Na Cealla Beaga

Donegal GAA All County League Division 3

Pettigo 4-18 V 0-06 NP Leifear

NM Conmhaigh 4-19 V 0-11 Na Rossa

Urris 5-18 V 1-14 Roibeard Eimid

Naomh Ultan 0-21 V 1-08 Naomh Náille

Moville 0-11 V 0-21 Naomh Colmcille

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

garda
Top Stories, News

Investigations ongoing after Donegal Town road collision

14 June 2026
garda road policing unit
News, Top Stories

Two hospitalised after road collision in Skeoge

14 June 2026
simon harris
News, Audio

Tánaiste hits out at local authorities over dereliction

14 June 2026
Ten-T-
News, Top Stories

Ten-T information now available to view

14 June 2026
Advertisement

Related News

garda
Top Stories, News

Investigations ongoing after Donegal Town road collision

14 June 2026
garda road policing unit
News, Top Stories

Two hospitalised after road collision in Skeoge

14 June 2026
simon harris
News, Audio

Tánaiste hits out at local authorities over dereliction

14 June 2026
Ten-T-
News, Top Stories

Ten-T information now available to view

14 June 2026
skynews-psni-data-leak-sinn-fein_6250571
News, Top Stories

Police treating Derry disorder as ‘sectarian-motivated’

14 June 2026
Ireland canada
News, Audio

Canadian Prime Minister arrives in Mayo

14 June 2026

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube