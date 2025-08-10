Donegal Championship Results – Sunday 10/08/25

Michael Murphy Sports Donegal Senior Football Championship
St Michael’s 1-13 – 0-18 SeanMacCumhaills
Gaoth Dobhair 1-13 – 1-11 Glenfin
St Eunans 0-13 – 0-16 Kilcar
Ardara 3-12 – 1-15 Aodh Rua Ballyshannon
Intermediate Football Championship
Bundoran 1-11 – 1-12 N Padraig Uisce Chaoin
Burt 1-18 – 2-13 Fanad Gaels
Malin V Buncrana (19:30)
Junior Championship
Naomh Brid 2-19 – 0-14 Urris
St Mary’s Convoy 6-22 – 0-02 N Padraig Lifford
Robert Emmetts 2-12 – 0-11 Pettigo
Senior B Football Championship
St Michael’s 0-06 – 4-15 SeanMacCumhaills
Gaoth Dobhair 3-09 – 2-06 Glenfin
St Eunans 5-16 – 0-18 Kilcar
Ardara 0-19 – 0-08 Aodh Rua Ballyshannon
Intermediate B Football Championship
Bundoran V N Padraig Uisce Chaoin
Burt 2-08 – 4-07 Fanad Gaels
Malin V Buncrana
Junior B Championship
St Mary’s Convoy V Naomh Brid