€625,000 announced for sustainability projects in Donegal

Seven sustainability projects in Donegal have received a share of over €625,000.

The initiatives, funded by SEE Airtricity’s Generation Green Community Fund, focus on circular economy, waste reduction, biodiversity, sustainability education, green infrastructure, and climate resilience.

The groups benefiting in Donegal are Gairmscoil Mhic Diarmada, Cill Ulta – Lárionad Acmhainní Nádúrtha, Pobal Eascarrach, Spraoi agus Spórt, Áislann Rann na Feirste, TASC, Think-tank for Action on Social Change, and ACT – Accelerating Change Together CLG.

letterkenny university hospital
News

INMO concerned at number of patients without beds at hospitals in the west and North West

18 August 2025
Highland Radio Presenters
Audio, Nine 'til Noon Show, Playback

Podcast Monday’s Nine Til Noon Show

18 August 2025
IMG_3253
News, Audio

Barriers outside Creeslough school damaged in suspected overnight crash

18 August 2025
county house
News, Audio, Top Stories

Remediation scheme for DCB social homes expected to come before Cabinet in September

18 August 2025
