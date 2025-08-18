€625,000 announced for sustainability projects in Donegal

Seven sustainability projects in Donegal have received a share of over €625,000.
The initiatives, funded by SEE Airtricity’s Generation Green Community Fund, focus on circular economy, waste reduction, biodiversity, sustainability education, green infrastructure, and climate resilience.
The groups benefiting in Donegal are Gairmscoil Mhic Diarmada, Cill Ulta – Lárionad Acmhainní Nádúrtha, Pobal Eascarrach, Spraoi agus Spórt, Áislann Rann na Feirste, TASC, Think-tank for Action on Social Change, and ACT – Accelerating Change Together CLG.