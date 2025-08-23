Donegal Club Championship Results – Saturday 23rd August

Michael Murphy Sports Donegal Senior Football Championship Rd 3.
Killybegs 2-12 V 1-17 Kilcar
Ardara 1-13 V 2-22 MacCumhaills
Donegal Intermediate Football Championship
Burt 2-8 V 1-14 Bundoran
Malin 2-12 V 2-12 Fanad Gaels
Donegal Senior B Football Championship
Killybegs 0-07 V 1-14 Kilcar
Ardara 3-15 V 1-12 MacCumhaills
Donegal Intermediate B Football Championship
Burt 4-10 V 0-03 Bundoran
Malin 0-17 V 0-12 Fanad Gaels
Donegal Junior Football Championship
Robert Emmetts 1-11 V 0-9 Urris
Donegal Junior B Football Championship
Carndonagh 2-10 V 1-6 St Mary’s Convoy
Naomh Brid 1-14 v 2-10 Urris