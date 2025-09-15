Tyrone Club Championship Results – Sunday 14/09/25

Tyrone Senior Football Championship Quarter Final Draw
Trillick v Pomeroy
Edendork v An Charraig Mhór
Donaghmore v Loughmacrory
Errigal Ciaran v Omagh
Tyrone Senior Football Championship Round 1 Results
Sunday 14/9
Omagh 1-26 vs 0-02 Derrylaughan
Dromore 2-16 vs 2-19 Edendork
Carrickmore 2-21 vs 1-14 Moortown
Galbally 1-24 vs 3-24 Donnaghmore
Saturday 13/9
Dungannon 1-16 vs 0-23 Trillick
Friday 12/9
Gortin 0-14 – 1-18 Pomeroy
Killyclogher 2-11 – 1-19 Loughmacrory
Thursday 11/9
Errigal Ciaran 4-21 – 1-07 Ardboe