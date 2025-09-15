Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Customer Service Awards 2025

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Tyrone Club Championship Results – Sunday 14/09/25

 

Tyrone Senior Football Championship Quarter Final Draw

Trillick v Pomeroy
Edendork v An Charraig Mhór
Donaghmore v Loughmacrory
Errigal Ciaran v Omagh

Tyrone Senior Football Championship Round 1 Results  

Sunday 14/9

Omagh 1-26 vs 0-02 Derrylaughan

Dromore 2-16 vs 2-19 Edendork

Carrickmore 2-21 vs 1-14 Moortown

Galbally 1-24 vs 3-24 Donnaghmore

 

Saturday 13/9

Dungannon 1-16 vs 0-23 Trillick

 

Friday 12/9

Gortin 0-14 – 1-18 Pomeroy

Killyclogher 2-11 – 1-19 Loughmacrory

 

Thursday 11/9

Errigal Ciaran 4-21 – 1-07 Ardboe

 

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

dungannon psni
News

Police remain on the scene in Dungannon after ‘sustained violence and disorder’ yesterday

15 September 2025
Gardai (1)
News, Top Stories

Two arrested in connection with human trafficking in Donegal released without charge

15 September 2025
Raphoe Diosese
News, Audio, Top Stories

Diocese of Raphoe apologises to sisters abused by former priest

15 September 2025
e scooter
News, Audio

Letterkenny business owner calls for greater awareness of e-scooter use

15 September 2025
Advertisement

Related News

dungannon psni
News

Police remain on the scene in Dungannon after ‘sustained violence and disorder’ yesterday

15 September 2025
Gardai (1)
News, Top Stories

Two arrested in connection with human trafficking in Donegal released without charge

15 September 2025
Raphoe Diosese
News, Audio, Top Stories

Diocese of Raphoe apologises to sisters abused by former priest

15 September 2025
e scooter
News, Audio

Letterkenny business owner calls for greater awareness of e-scooter use

15 September 2025
lifford hospital
News, Audio, Top Stories

Former Lifford Hospital building being refurbished for use by Donegal CDNT – Cope

15 September 2025
court (1)
News, Top Stories

Man accused of leading intimidation campaign suspected of being involved in serious attack in Lifford

15 September 2025

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube