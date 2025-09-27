Donegal Junior League Results – Saturday 27/09/25

Glencar Inn Saturday D1
Donegal Town 1-5 Strand Rovers
Drumbar FC 2-1 Kilmacrennan Celtic
Erne Wanderers FC 6-2 Oldtown Celtic
Glencar Celtic 0-2 Kildrum Tigers
Old Orchard Saturday D2
Bonagee United vs Fanad United
Copany Rovers 2-1 Ramelton Mariners
Fintown Harps AFC 1-3 Glenea United Reserves
Keadue Rovers 2-1 Gweedore Celtic
Swilly Rovers 1-3 Arranmore United
Finn Travel Saturday D3
Ballybofey United 0-4 Milford United
Convoy Arsenal 2-2 Dunlewey Celtic
Drumkeen United 2-2 Cappry Rovers
Gweedore United 2-5 Drumoghill
Lagan Harps 10-4 Castlefin Celtic