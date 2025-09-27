Facebook-f Instagram Youtube
Listen Live
Watch Live
Listen Live
Watch Live

Customer Service Awards 2025

Country Music Weekend

Ours to Protect

The Outlet

Donegal Junior League Results – Saturday 27/09/25

Glencar Inn Saturday D1

Donegal Town 1-5 Strand Rovers

Drumbar FC 2-1 Kilmacrennan Celtic

Erne Wanderers FC 6-2 Oldtown Celtic

Glencar Celtic 0-2 Kildrum Tigers

 

Old Orchard Saturday D2

Bonagee United vs Fanad United

Copany Rovers 2-1 Ramelton Mariners

Fintown Harps AFC 1-3 Glenea United Reserves

Keadue Rovers 2-1 Gweedore Celtic

Swilly Rovers 1-3 Arranmore United

 

Finn Travel Saturday D3

Ballybofey United 0-4 Milford United

Convoy Arsenal 2-2 Dunlewey Celtic

Drumkeen United 2-2 Cappry Rovers

Gweedore United 2-5 Drumoghill

Lagan Harps 10-4 Castlefin Celtic

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Top Stories

gaoth dobhair v st michaels
News

Gaoth Dobhair power into Donegal Senior Championship Final with victory over St. Michael’s

27 September 2025
garda
News, Top Stories

Investigation launched following fire at disused caravan site in St. Johnston

27 September 2025
fire-service
News, Top Stories

Fire Service in attendance of asbestos incident in Falcarragh

27 September 2025
homeless
News, Audio, Top Stories

Specific targets needed in upcoming Budget to tackle homelessness – Depaul

27 September 2025
Advertisement

Related News

gaoth dobhair v st michaels
News

Gaoth Dobhair power into Donegal Senior Championship Final with victory over St. Michael’s

27 September 2025
garda
News, Top Stories

Investigation launched following fire at disused caravan site in St. Johnston

27 September 2025
fire-service
News, Top Stories

Fire Service in attendance of asbestos incident in Falcarragh

27 September 2025
homeless
News, Audio, Top Stories

Specific targets needed in upcoming Budget to tackle homelessness – Depaul

27 September 2025
504378426_1796374041055751_9170171223335736705_n
News, Top Stories

Search resumes for fisherman missing off Sligo coast

27 September 2025
Mayor of Derry and Strabane, Councillor Ruairí McHugh, joined Council Chief Executive John Kelpie, in welcoming Junior Ministers Aisling Reilly & Joanne Bunting, The Executive Office, Economy Minister Dr Caoimhe Archibald, Stella Byrne from the National Lottery Heritage Fund, and Communities Minister Gordon Lyons, to Ebrington Square today for the official commencement of works on site at the new Derry~Londonderry on the North Atlantic (DNA) Museum. McKelvey Construction Ltd are set to begin work on the £14.4m project which is expected to be completed in Spring 2027.
News

Construction commences on Derry’s DNA Museum

27 September 2025

Highland Radio
Pine Hill, Letterkenny,
Co. Donegal, Ireland

Facebook-f Twitter Instagram Youtube