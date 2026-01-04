Facebook-f Instagram Youtube
Closures: Monday, January 5th


The following schools and facilities are closed tomorrow, Monday January 5th:
Sessiaghoneill National School, Ballybofey
TT Childcare, Stranorlar
McGettigan Travel – School routes not operating
Dromore National School, Killygordon
St. Patrick’s National School, Lurgybrack
St. Columba’s College, Stranorlar
Saint Eunan’s College, Letterkenny
Errigal College, Letterkenny
Crana College, Buncrana
Little Angels, Letterkenny
St. Bernadette’s, Letterkenny
Cara House family resource centre, Letterkenny
Mulroy College, Milford
Loreto Community College, Milford
Loreto Convent, Letterkenny
Coláiste Ailigh, Letterkenny
Finn Valley College, Stranorlar
St. Mary’s National School, Castlefinn
Craigtown National School, Carndonagh
Deele College, Raphoe
Pobalscoil na Rosann, An Clochán Liath
Letterkenny Educate Together
St. Aengus National School, Bridgend
Raphoe Central National School
Scoil Cholmcille Kilmacrennan

Top Stories

ice road
News, Top Stories

Closures: Monday, January 5th

4 January 2026
women watching tv and use remote controller
News, Audio

Tax credit for unscripted TV productions on the way

4 January 2026
607427007_1200699562243116_2624832153349286142_n
News, Top Stories

Driver tests positive for cannabis after travelling 30km/hr over speed limit in Letterkenny

4 January 2026
Candle
News

Three men killed in crashes in Antrim, Kerry and Longford

4 January 2026
