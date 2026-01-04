Closures: Monday, January 5th

The following schools and facilities are closed tomorrow, Monday January 5th:
Sessiaghoneill National School, Ballybofey
TT Childcare, Stranorlar
McGettigan Travel – School routes not operating
Dromore National School, Killygordon
St. Patrick’s National School, Lurgybrack
St. Columba’s College, Stranorlar
Saint Eunan’s College, Letterkenny
Errigal College, Letterkenny
Crana College, Buncrana
Little Angels, Letterkenny
St. Bernadette’s, Letterkenny
Cara House family resource centre, Letterkenny
Mulroy College, Milford
Loreto Community College, Milford
Loreto Convent, Letterkenny
Coláiste Ailigh, Letterkenny
Finn Valley College, Stranorlar
St. Mary’s National School, Castlefinn
Craigtown National School, Carndonagh
Deele College, Raphoe
Pobalscoil na Rosann, An Clochán Liath
Letterkenny Educate Together
St. Aengus National School, Bridgend
Raphoe Central National School
Scoil Cholmcille Kilmacrennan