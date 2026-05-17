Donegal GAA All County League Results – 17/05/26

Donegal GAA All County League Division 1
Sat, 16 May
CLG Chill Chartha 0-11 – 1-12 St Eunan’s
Gleann Fhinne 1-13 – 1-13 Four Masters
Gaoth Dobhair 0-18 – 0-19 Gleann tSúilí
Naomh Muire, LR 0-13 – 2-15 Naomh Conaill
Sun, 17 May
St Michael’s 0-12 – 0-17 Mac Cumhaill
An Clochán Liath 1-15 – 2-09 Aodh Ruadh BS
Donegal GAA All County League Division 2
Sat, 16 May
Realt na Mara 0-14 – 1-14 Ardara
Gaeil Fhánada 2-09 – 1-16 Málinn
Naomh Columba 1-23 – 0-11 Na Cealla Beaga
Sun, 17 May
Cloich Cheann Fhaola V Red Hughs
Na Dúnaibh/Downings V Burt
Milford V Bun Cranncha
Donegal GAA All County League Division 3
Sat, 16 May
Pettigo 2-07 – 0-11 Naomh Ultan
Robert Emmets 1-08 – 1-21 Letterkenny Gaels
Moville 1-15 – 1-13 Urris
Sun, 17 May
Naomh Náille 3-11 – 1-22 Naomh Bríd
Naomh Pádraig Leifear V Naomh Mhuire Conmhaigh
Na Rossa V Naomh Colmcille