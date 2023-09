Sproule to help out at Dergview as club start search for manager

Dergview have appointed ๐™„๐™ซ๐™–๐™ฃ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ช๐™ก๐™š as the interim manager of the first team.

Sproule takes over the reins from Tommy Canning, who resigned following last weekends defeat at Ards, and will be assisted by Colin Robinson.

The former NI international has previous experience of managing the club in the Championship and was happy to step into the role until the club finds a permanent replacement.

Sproule’s first game in charge will be Saturday’s basement clash at home to Knockbreda.

The club has invited applications for the post of First Team Manager. The deadline for applications is Friday 22nd September.

Ivan said, โ€œ๐™๐™๐™š ๐™˜๐™ก๐™ช๐™— ๐™ค๐™—๐™ซ๐™ž๐™ค๐™ช๐™จ๐™ก๐™ฎ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™–๐™˜๐™๐™š๐™™ ๐™ข๐™š ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™„ ๐™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ž๐™ฉ๐™ช๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š๐™ฎ ๐™–๐™ง๐™š ๐™ž๐™ฃ.

๐™๐™๐™š ๐™ฃ๐™š๐™ญ๐™ฉ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐™˜๐™ก๐™ช๐™— ๐™ž๐™จ ๐™– ๐™ซ๐™ž๐™ฉ๐™–๐™ก ๐™ค๐™ฃ๐™š, ๐™จ๐™ค ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™ข๐™š ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ž๐™ฃ ๐™ž๐™ฉ๐™จ ๐™œ๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™˜๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฉ๐™ž๐™ข๐™š ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™ฅ๐™–๐™˜๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™–๐™ ๐™š ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ง๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ.

๐™„ ๐™๐™–๐™ซ๐™š ๐™—๐™š๐™š๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™๐™ค๐™ฉ๐™จ๐™š๐™–๐™ฉ ๐™—๐™š๐™›๐™ค๐™ง๐™š ๐™–๐™ฉ ๐˜ฟ๐™š๐™ง๐™œ๐™ซ๐™ž๐™š๐™ฌ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™„ ๐™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ ๐™ฌ๐™๐™–๐™ฉ ๐™ž๐™ฉ ๐™ฉ๐™–๐™ ๐™š๐™จ. ๐™„ ๐™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™ž๐™ง๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ. ๐˜ฝ๐™–๐™จ๐™ž๐™˜๐™–๐™ก๐™ก๐™ฎ ๐™ข๐™ฎ ๐™Ÿ๐™ค๐™— ๐™ž๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ข๐™š ๐™ž๐™ฃ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™๐™ž๐™ฅ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ฉ๐™ง๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™œ๐™š๐™ฉ ๐™–๐™จ ๐™ข๐™ช๐™˜๐™ ๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฎ๐™š๐™ง๐™จ ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™–๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™๐™š๐™ง๐™š, ๐™ž๐™ฃ ๐™ฌ๐™๐™–๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™– ๐™จ๐™๐™ค๐™ง๐™ฉ ๐™จ๐™ฅ๐™–๐™˜๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™ž๐™ข๐™š.

๐™„๐™ฉโ€™๐™จ ๐™–๐™ก๐™ฌ๐™–๐™ฎ๐™จ ๐™– ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ก๐™š๐™œ๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™–๐™œ๐™š ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™˜๐™ก๐™ช๐™— ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™„โ€™๐™ก๐™ก ๐™œ๐™ž๐™ซ๐™š ๐™ž๐™ฉ ๐™–๐™ก๐™ก ๐™„ ๐™๐™–๐™ซ๐™š ๐™œ๐™ค๐™ฉ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™ค๐™ฅ๐™š๐™›๐™ช๐™ก๐™ก๐™ฎ ๐™ก๐™š๐™–๐™ซ๐™š ๐™ž๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™œ๐™ค๐™ค๐™™ ๐™จ๐™๐™–๐™ฅ๐™š ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฃ๐™š๐™ญ๐™ฉ ๐™ข๐™–๐™ฃ ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ฅ๐™ฅ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ž๐™ฃ. ๐™„๐™ฉโ€™๐™จ ๐™ข๐™ฎ ๐™๐™ค๐™ข๐™š๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™ฃ ๐™˜๐™ก๐™ช๐™— ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™„โ€™๐™ก๐™ก ๐™ฃ๐™š๐™ซ๐™š๐™ง ๐™จ๐™š๐™š ๐™ฉ๐™๐™š๐™ข ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™˜๐™ .”