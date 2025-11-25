Facebook-f Instagram Youtube
Greene & McFadden confirmed on Irish European cross selection

Two Donegal athletes have been named among a 34-strong Irish team for the upcoming European Cross Country Championships which take place in Lagoa, Portugal on Sunday December 14th.

Amy Greene who lead Finn Valley to senior team silver at the nationals in Derry last Sunday and who also took silver in her age category has been named on the U23 team along with
double European U23 track medallist Anika Thompson (Leevale AC), Ava O’Connor (Tullamore Harriers) national champion Roise Roberts (Candour Track Club), and Kirsty Maher (Moy Valley AC).

Cranford’s Caolan McFadden will debut for the Ireland U20’s at the European’s.

He joins Noah Harris (Parnell AC), Cormac Dixon (Tallaght AC), Tom Breslin (Clonliffe Harriers) and Finn Diver (Beechmount Harriers) on the team.

Finn Valley’s Eilish Flanagan has been named as a reserve for the senior women.

 

Team Selection:

 

Event Athlete Club Coach
U20 Women Emma Hickey United Striders AC David McCarthy
U20 Women Lucy Foster Willowfield Harriers Davy Foster
U20 Women Eimear Cooney Ace AC Liam Cooney
U20 Women Abby Smith Shercock AC Anne Carroll
U20 Women Anna Gardiner East Down AC Ray Treacy
U20 Men Noah Harris Parnell AC Justin Duncan
U20 Men Caolan McFadden Cranford AC Eamon Giles
U20 Men Tom Breslin Clonliffe Harriers Peter McDermott
U20 Men Finn Diver Beechmount Harriers Catherine Diver
U20 Men Cormac Dixon Tallaght AC Ray Treacy
U23 Women Roise Roberts Candour Track AC Mark Kirk
U23 Women Amy Greene Finn Valley AC Helen McCready
U23 Women Anika Thompson Leevale AC Shalane Flanagan
U23 Women Ava O’Connor Tullamore Harriers Damon Martin
U23 Women Kirsty Maher Moy Valley AC Andy Bibby
U23 Men Nick Griggs Candour Track Club Mark Kirk
U20 Men Jonas Stafford UCD AC Feidhlim Kelly
U23 Men Niall Murphy Ennis Track AC Pat Hogan
U23 Men Callum Morgan Candour Track Club Mark Kirk
U23 Men Lughaidh Mallon UCD AC Mark Kirk
Senior Women Fiona Everard Bandon AC Matt Lockett
Senior Women Niamh Allen Leevale AC Donie Walsh
Senior Women Danielle Donegan Tullamore Harriers Emmett Dunleavy
Senior Women Mary Mulhare Portlaoise AC Emmett Dunleavy
Senior Women Emily Haggard- Kearney North Belfast Harriers Self
Senior Men Brian Fay Raheny Shamrock AC Nic Bideau
Senior Men Cormac Dalton Mullingar Harriers Joe Ryan
Senior Men Jack O’Leary Mullingar Harriers Emmett Dunleavy
Senior Men Darragh McElhinney Bantry AC Emmett Dunleavy
Senior Men Efrem Gidey Clonliffe Harriers Andy Hobdell
Mixed Relay Eimear Maher Dundrum South Dublin AC Donal Hennigan
Mixed Relay Laura Nicholson Bandon AC Collis Birmingham
Mixed Relay Andrew Coscoran Star of the Sea AC Helen Clitheroe
Mixed Relay Cian McPhillips UCD AC Joe Ryan

 

