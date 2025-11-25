Greene & McFadden confirmed on Irish European cross selection

Two Donegal athletes have been named among a 34-strong Irish team for the upcoming European Cross Country Championships which take place in Lagoa, Portugal on Sunday December 14th.
Amy Greene who lead Finn Valley to senior team silver at the nationals in Derry last Sunday and who also took silver in her age category has been named on the U23 team along with
double European U23 track medallist Anika Thompson (Leevale AC), Ava O’Connor (Tullamore Harriers) national champion Roise Roberts (Candour Track Club), and Kirsty Maher (Moy Valley AC).
Cranford’s Caolan McFadden will debut for the Ireland U20’s at the European’s.
He joins Noah Harris (Parnell AC), Cormac Dixon (Tallaght AC), Tom Breslin (Clonliffe Harriers) and Finn Diver (Beechmount Harriers) on the team.
Finn Valley’s Eilish Flanagan has been named as a reserve for the senior women.
Team Selection:
|Event
|Athlete
|Club
|Coach
|U20 Women
|Emma Hickey
|United Striders AC
|David McCarthy
|U20 Women
|Lucy Foster
|Willowfield Harriers
|Davy Foster
|U20 Women
|Eimear Cooney
|Ace AC
|Liam Cooney
|U20 Women
|Abby Smith
|Shercock AC
|Anne Carroll
|U20 Women
|Anna Gardiner
|East Down AC
|Ray Treacy
|U20 Men
|Noah Harris
|Parnell AC
|Justin Duncan
|U20 Men
|Caolan McFadden
|Cranford AC
|Eamon Giles
|U20 Men
|Tom Breslin
|Clonliffe Harriers
|Peter McDermott
|U20 Men
|Finn Diver
|Beechmount Harriers
|Catherine Diver
|U20 Men
|Cormac Dixon
|Tallaght AC
|Ray Treacy
|U23 Women
|Roise Roberts
|Candour Track AC
|Mark Kirk
|U23 Women
|Amy Greene
|Finn Valley AC
|Helen McCready
|U23 Women
|Anika Thompson
|Leevale AC
|Shalane Flanagan
|U23 Women
|Ava O’Connor
|Tullamore Harriers
|Damon Martin
|U23 Women
|Kirsty Maher
|Moy Valley AC
|Andy Bibby
|U23 Men
|Nick Griggs
|Candour Track Club
|Mark Kirk
|U20 Men
|Jonas Stafford
|UCD AC
|Feidhlim Kelly
|U23 Men
|Niall Murphy
|Ennis Track AC
|Pat Hogan
|U23 Men
|Callum Morgan
|Candour Track Club
|Mark Kirk
|U23 Men
|Lughaidh Mallon
|UCD AC
|Mark Kirk
|Senior Women
|Fiona Everard
|Bandon AC
|Matt Lockett
|Senior Women
|Niamh Allen
|Leevale AC
|Donie Walsh
|Senior Women
|Danielle Donegan
|Tullamore Harriers
|Emmett Dunleavy
|Senior Women
|Mary Mulhare
|Portlaoise AC
|Emmett Dunleavy
|Senior Women
|Emily Haggard- Kearney
|North Belfast Harriers
|Self
|Senior Men
|Brian Fay
|Raheny Shamrock AC
|Nic Bideau
|Senior Men
|Cormac Dalton
|Mullingar Harriers
|Joe Ryan
|Senior Men
|Jack O’Leary
|Mullingar Harriers
|Emmett Dunleavy
|Senior Men
|Darragh McElhinney
|Bantry AC
|Emmett Dunleavy
|Senior Men
|Efrem Gidey
|Clonliffe Harriers
|Andy Hobdell
|Mixed Relay
|Eimear Maher
|Dundrum South Dublin AC
|Donal Hennigan
|Mixed Relay
|Laura Nicholson
|Bandon AC
|Collis Birmingham
|Mixed Relay
|Andrew Coscoran
|Star of the Sea AC
|Helen Clitheroe
|Mixed Relay
|Cian McPhillips
|UCD AC
|Joe Ryan