Donegal Junior League Results – Saturday 28/02/26

Brian McCormick Premier

Kilmacrennan Celtic vs Fanad United (Sat 4pm)

 

Glencar Inn Saturday D1

Donegal Town 2-2 Erne Wanderers FC

Kilmacrennan Celtic 0-2 Kildrum Tigers

Letterkenny Rovers 8-1 Glencar Celtic

St Catherines FC Reserves 4-0 Oldtown Celtic

 

Old Orchard Saturday D2

Arranmore United 4-1 Gweedore Celtic

Bonagee United vs Copany Rovers

Keadue Rovers 1-2 Fintown Harps AFC

Swilly Rovers vs Glenea United Reserves

 

Finn Travel Saturday D3

Castlefin Celtic 3-1 Ballybofey United

Drumoghill vs Cappry Rovers

Gweedore United vs Convoy Arsenal

Lagan Harps vs Drumkeen United

Milford United vs Dunlewey Celtic

Ambulance 2
National Ambulance Service to no longer offer full-time contracts to graduating students

28 February 2026
LK cabs
Letterkenny Cabs announce reduction in provision of direct wheelchair transport

28 February 2026
donegal airport
Donegal Cancer Flights and Services welcome response from Health Minister

28 February 2026
FRTC
Man killed in Omagh crash named as Donegal chef

28 February 2026
