Donegal Junior League Results – Saturday 28/02/26

Brian McCormick Premier
Kilmacrennan Celtic vs Fanad United (Sat 4pm)
Glencar Inn Saturday D1
Donegal Town 2-2 Erne Wanderers FC
Kilmacrennan Celtic 0-2 Kildrum Tigers
Letterkenny Rovers 8-1 Glencar Celtic
St Catherines FC Reserves 4-0 Oldtown Celtic
Old Orchard Saturday D2
Arranmore United 4-1 Gweedore Celtic
Bonagee United vs Copany Rovers
Keadue Rovers 1-2 Fintown Harps AFC
Swilly Rovers vs Glenea United Reserves
Finn Travel Saturday D3
Castlefin Celtic 3-1 Ballybofey United
Drumoghill vs Cappry Rovers
Gweedore United vs Convoy Arsenal
Lagan Harps vs Drumkeen United
Milford United vs Dunlewey Celtic