Ulster grant scheme supporting north west clubs

One hundred and fifty-two clubs from across the province have been awarded a total of €857,923 of funding through Ulster GAA’s 2025 Club Infrastructure Development Grant scheme.
The aim of the scheme is to assist clubs in the improvement and development of their physical infrastructure.
19 clubs in Donegal are to benefit from the scheme with €86,290 euro coming into the county from Ulster. 21 Tyrone clubs received €137,479 and 18 Derry clubs will get €67,856.
Of the three north west counties, the biggest injection went to Termon on Donegal with €31,000 and Greencastle in Tyrone will benefit to the tune of €25,108.
Ulster GAA Treasurer, Michael McArdle commented: “Our clubs perform exceptional work in providing physical developments for their members and communities, and Ulster GAA is pleased to acknowledge these efforts by supporting this high number of recipients.
The GAA takes pride in the ongoing redistribution of its income to grassroots initiatives across the province. Annually, 83 cents of every euro received is reinvested into clubs to assist in funding developments like infrastructure projects.
“The financial support offered through this program underscores the ambition and vision of the clubs within our nine counties to enhance facilities for future generations.”
The scheme is funded by both Central Council and Ulster GAA with over €3.4m distributed through this scheme over the last four years.
The following areas of development considered for support:
- Purchase of Grounds
- Pitch Development
- Spectator Accommodation
- Pavilion Development
- Additional/Sustainable Infrastructure Development
- Pitch Verti-Draining
|County
|No. of Successful Clubs
|Sum of Award
|Antrim
|10
|€52,132
|Armagh
|20
|€129,471
|Cavan
|14
|€55,037
|Derry
|18
|€67,856
|Donegal
|19
|€86,290
|Down
|20
|€135,370
|Fermanagh
|14
|€115,340
|Monaghan
|16
|€78,949
|Tyrone
|21
|€137,479
|Total
|152
|€857,924
|Club Name
|County
|Total Grant Awarded
|Kickhams GAC Creggan
|Antrim
|€ 20,903
|McQuillan GAC
|Antrim
|€ 7,549
|Patrick Sarsfield
|Antrim
|€ 5,750
|St Mary’s GA & CC Ahoghill
|Antrim
|€ 5,492
|St Brigids GAC Cloughmills
|Antrim
|€ 3,373
|St Josephs GAC, Glenavy
|Antrim
|€ 2,749
|Glen Rovers GAC Armoy
|Antrim
|€ 2,583
|Ruairi Og GAA Club
|Antrim
|€ 2,414
|Roger Casements GAC Portglenone
|Antrim
|€ 750
|Con Magees GAC, Glenravel
|Antrim
|€ 569
|Silverbridge Harps GFC
|Armagh
|€ 18,250
|St Killians GAC Whitecross
|Armagh
|€ 14,109
|Collegeland O’Rahillys GAC Club
|Armagh
|€ 13,972
|Madden GAC
|Armagh
|€ 10,361
|Killeavy GAA
|Armagh
|€ 10,335
|Tír na nÓg Port an Dunain
|Armagh
|€ 9,797
|Dorsey Emmets GFC
|Armagh
|€ 7,928
|Culloville Blues GAC
|Armagh
|€ 7,765
|Wolfe Tone GAC
|Armagh
|€ 6,750
|Derrynoose Gaelic Athletic Club
|Armagh
|€ 4,580
|St Mary’s GAA Granemore
|Armagh
|€ 4,330
|Clonmore Robert Emmets
|Armagh
|€ 4,265
|Na Cloigthithe Baile Mhic an Aba
|Armagh
|€ 3,952
|Éire Óg GAC
|Armagh
|€ 3,083
|N Piarsaigh Eanach Mór CLG
|Armagh
|€ 2,212
|Ballyhegan Davitts G.F.C
|Armagh
|€ 2,197
|Lissummon GFC
|Armagh
|€ 2,038
|Naomh Padraig Droim an Ti
|Armagh
|€ 1,928
|High Moss Sarsfields GFC
|Armagh
|€ 866
|Peadar O’Doirnin GAA
|Armagh
|€ 750
|An Cnoc Rua Redhills GAC
|Cavan
|€ 18,705
|Ballyhaise GAA
|Cavan
|€ 7,564
|Kingscourt Stars GAA
|Cavan
|€ 6,289
|Killinkere CLG
|Cavan
|€ 4,866
|CLG Cuchulainn
|Cavan
|€ 4,093
|Killygarry GAA
|Cavan
|€ 3,573
|Butlersbridge GAA
|Cavan
|€ 2,413
|Mullahoran GFC
|Cavan
|€ 2,197
|Gaeil An Chabhain – Cavan Gaels
|Cavan
|€ 1,357
|Droim Dhúin Éire Óg
|Cavan
|€ 1,338
|Bailieborough Shamrocks GAA Club
|Cavan
|€ 963
|Belturbet Rory O’Moores GAA Club
|Cavan
|€ 750
|Ramor United GAA
|Cavan
|€ 750
|Templeport St Aidans GAA
|Cavan
|€ 180
|Cumann Báire Na Magha, Doire
|Derry
|€ 15,417
|St. Canice’s GAC Dungiven
|Derry
|€ 7,493
|O’Donovan Rossa GAC Magherafelt
|Derry
|€ 6,051
|St. Mary’s Faughanvale GAA
|Derry
|€ 5,805
|Eoghan Rua Cuil Raithin
|Derry
|€ 5,198
|CLG Roibeard Eiméid Sleacht Néill
|Derry
|€ 5,128
|Naomh Colm Baile Na Scrine
|Derry
|€ 3,428
|St Martins Desertmartin
|Derry
|€ 2,725
|Watty Grahams GAC
|Derry
|€ 2,605
|Bellaghy Wolfe Tones GAC
|Derry
|€ 2,534
|St. Matthew’s GAC Drumsurn
|Derry
|€ 2,357
|John Mitchels GAC Claudy
|Derry
|€ 2,302
|Erins Own Lavey
|Derry
|€ 1,967
|Cumann Iománíochta Chaomhín Uí Loingsigh
|Derry
|€ 1,314
|Sean O Learys GAC Newbridge
|Derry
|€ 1,163
|Cumann Fionnbarra Naofa
|Derry
|€ 867
|Doire Colmcille CLG
|Derry
|€ 750
|Greenlough
|Derry
|€ 750
|CLG an Tearmainn
|Donegal
|€ 31,000
|Naomh Columba
|Donegal
|€ 10,000
|An Cumann Lúthchleas Gael An Clochán Liath
|Donegal
|€ 7,776
|Naomh Muire, Íochtar na Rosann
|Donegal
|€ 7,220
|Aodh Ruadh C.L.G
|Donegal
|€ 6,118
|CLG Beart
|Donegal
|€ 4,331
|CLG Chill Chartha
|Donegal
|€ 3,285
|Glenswilly GAA Club (CLG Ghleann tSúilí)
|Donegal
|€ 2,450
|CLG Sean MacCumhaills
|Donegal
|€ 2,260
|Setanta Hurling Club
|Donegal
|€ 2,218
|Clg Ard an Ratha Ardara GAA
|Donegal
|€ 2,025
|CLG Naomh Naille GAA
|Donegal
|€ 1,994
|Realt Na Mara CLG Bundobhráin
|Donegal
|€ 1,085
|Naomh Colmcille CLG
|Donegal
|€ 879
|Fanad Gaels
|Donegal
|€ 750
|Naomh Padraig C.L.G. Lifford
|Donegal
|€ 750
|Naomh Padraig Uisce Chaoin
|Donegal
|€ 750
|St. Mary’s GAA Club 2025
|Donegal
|€ 750
|Baile na nGalloglach (Milford)
|Donegal
|€ 650
|Cumann Pheadair Noafa CLG
|Down
|€ 32,284
|Bryansford GAC/Áth Bhriain C.L.G
|Down
|€ 21,427
|An Cumann Luthchleas Gael Chluain Daimh
|Down
|€ 14,552
|St Mary’s GAC Burren
|Down
|€ 13,414
|Drumgath Club
|Down
|€ 8,260
|Saval GAC
|Down
|€ 7,633
|Teconnaught GAC
|Down
|€ 6,275
|Atticall GAC
|Down
|€ 5,665
|Aghaderg GAC Ballyvarley HC
|Down
|€ 4,942
|Tullylish GAC
|Down
|€ 4,445
|St Michael’s GAC
|Down
|€ 3,669
|Dromara GAC
|Down
|€ 2,417
|Liatroim Fontenoys GAC
|Down
|€ 1,997
|St Joseph’s GAA Club, Ballycran
|Down
|€ 1,657
|St.Malachy’s GAC Castlewellan
|Down
|€ 1,649
|Longstone GAC
|Down
|€ 1,625
|Clann Na Banna CLG
|Down
|€ 1,459
|Downpatrick
|Down
|€ 750
|St Johns Drumnaquoile GAC
|Down
|€ 750
|Ballela GAC
|Down
|€ 500
|Roslea Shamrocks
|Fermanagh
|€ 23,681
|Belcoo O Raghallaighs GFC
|Fermanagh
|€ 17,500
|CLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal
|Fermanagh
|€ 17,125
|St Patrick’s GFC
|Fermanagh
|€ 13,704
|St Molaise GAA Irvinestown
|Fermanagh
|€ 8,250
|Brookeborough Heber McMahons GAA Club
|Fermanagh
|€ 7,443
|Gaeil Inis Ceithleann
|Fermanagh
|€ 6,750
|Kinawley GFC
|Fermanagh
|€ 5,126
|Newtownbutler Fist Fermanagh’s
|Fermanagh
|€ 4,575
|Derrygonnelly Harps GFC
|Fermanagh
|€ 3,575
|Belnaleck
|Fermanagh
|€ 3,362
|Teemore Shamrocks
|Fermanagh
|€ 2,736
|Lisnaskea Emmetts GAC
|Fermanagh
|€ 764
|St. Mary’s Maguiresbridge GFC
|Fermanagh
|€ 750
|Emyvale GAA Club
|Monaghan
|€ 21,814
|Clontibret O’Neills Clg
|Monaghan
|€ 13,335
|Oram GFC
|Monaghan
|€ 8,750
|Donaghmoyne Fontenoys GFC
|Monaghan
|€ 5,991
|St. Mary’s Rockcorry GAA
|Monaghan
|€ 5,478
|Tyholland GFC
|Monaghan
|€ 5,383
|Aghabog Emmets GFC
|Monaghan
|€ 4,063
|Sean McDermotts
|Monaghan
|€ 3,865
|Gaeil triucha CLG
|Monaghan
|€ 2,947
|Carrickmacross Emmets GFC
|Monaghan
|€ 2,219
|Corduff
|Monaghan
|€ 1,579
|Latton O’Rahilly GAA Club
|Monaghan
|€ 825
|Aughnamullen
|Monaghan
|€ 750
|Castleblayney Faughs GFC
|Monaghan
|€ 750
|Drumhowan Geraldines GAA
|Monaghan
|€ 700
|Magheracloone Mitchells GAA Club
|Monaghan
|€ 500
|Greencastle St.Patrick’s GAC
|Tyrone
|€ 25,108
|Errigal Ciaran Gaelic Athletic Club
|Tyrone
|€ 16,869
|Eskra Emmetts GFC
|Tyrone
|€ 11,959
|Dungannon Thomas Clarkes GFC
|Tyrone
|€ 9,555
|Clonoe O’Rahillys GAC
|Tyrone
|€ 9,411
|Trillick St Macartan`s GAC
|Tyrone
|€ 7,662
|Augher St Macartan’s
|Tyrone
|€ 7,660
|Rock St Patrick’s GAC
|Tyrone
|€ 7,006
|Moortown St Malchys GAC
|Tyrone
|€ 6,295
|St Teresa’s Loughmacrory GAA Club
|Tyrone
|€ 6,250
|An Mhaigh Tír na nÓg GAC
|Tyrone
|€ 6,147
|Aghaloo O’Neills G.A.A. Club.
|Tyrone
|€ 5,892
|Cookstown Fr. Rock’s
|Tyrone
|€ 4,578
|Owen Roe O’Neills GAC Leckpatrick
|Tyrone
|€ 3,109
|Tattyreagh GAC
|Tyrone
|€ 2,866
|Omagh St Enda’s GAC
|Tyrone
|€ 2,019
|Stewartstown Harps GAC
|Tyrone
|€ 1,622
|Drumquin Wolfe Tones GFC
|Tyrone
|€ 1,222
|An Clochar Éire Óg
|Tyrone
|€ 750
|Eire Og Carrickmore Hurling and Camogie Club
|Tyrone
|€ 750
|Naomh Eoghan
|Tyrone
|€ 750
|Total Provisional Grant
|Ulster
|€ 857,923