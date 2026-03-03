Facebook-f Instagram Youtube
Ulster grant scheme supporting north west clubs

One hundred and fifty-two clubs from across the province have been awarded a total of €857,923 of funding through Ulster GAA’s 2025 Club Infrastructure Development Grant scheme.

The aim of the scheme is to assist clubs in the improvement and development of their physical infrastructure.

19 clubs in Donegal are to benefit from the scheme with €86,290 euro coming into the county from Ulster. 21 Tyrone clubs received €137,479 and 18 Derry clubs will get €67,856.

Of the three north west counties, the biggest injection went to Termon on Donegal with €31,000 and Greencastle in Tyrone will benefit to the tune of €25,108.

Ulster GAA Treasurer, Michael McArdle commented: “Our clubs perform exceptional work in providing physical developments for their members and communities, and Ulster GAA is pleased to acknowledge these efforts by supporting this high number of recipients.

The GAA takes pride in the ongoing redistribution of its income to grassroots initiatives across the province. Annually, 83 cents of every euro received is reinvested into clubs to assist in funding developments like infrastructure projects.

“The financial support offered through this program underscores the ambition and vision of the clubs within our nine counties to enhance facilities for future generations.”

The scheme is funded by both Central Council and Ulster GAA with over €3.4m distributed through this scheme over the last four years.

The following areas of development considered for support:

  • Purchase of Grounds
  • Pitch Development
  • Spectator Accommodation
  • Pavilion Development
  • Additional/Sustainable Infrastructure Development
  • Pitch Verti-Draining

 

County No. of Successful Clubs Sum of Award
Antrim 10 €52,132
Armagh 20 €129,471
Cavan 14 €55,037
Derry 18 €67,856
Donegal 19 €86,290
Down 20 €135,370
Fermanagh 14 €115,340
Monaghan 16 €78,949
Tyrone 21 €137,479
Total 152 €857,924

 

Club Name County  Total Grant Awarded
Kickhams GAC Creggan Antrim € 20,903
McQuillan GAC Antrim € 7,549
Patrick Sarsfield Antrim € 5,750
St Mary’s GA & CC Ahoghill Antrim € 5,492
St Brigids GAC Cloughmills Antrim € 3,373
St Josephs GAC, Glenavy Antrim € 2,749
Glen Rovers GAC Armoy Antrim € 2,583
Ruairi Og GAA Club Antrim € 2,414
Roger Casements GAC Portglenone Antrim € 750
Con Magees GAC, Glenravel Antrim € 569
Silverbridge Harps GFC Armagh € 18,250
St Killians GAC Whitecross Armagh € 14,109
Collegeland O’Rahillys GAC Club Armagh € 13,972
Madden GAC Armagh € 10,361
Killeavy GAA Armagh € 10,335
Tír na nÓg Port an Dunain Armagh € 9,797
Dorsey Emmets GFC Armagh € 7,928
Culloville Blues GAC Armagh € 7,765
Wolfe Tone GAC Armagh € 6,750
Derrynoose Gaelic Athletic Club Armagh € 4,580
St Mary’s GAA Granemore Armagh € 4,330
Clonmore Robert Emmets Armagh € 4,265
Na Cloigthithe  Baile Mhic an Aba Armagh € 3,952
Éire Óg GAC Armagh € 3,083
N Piarsaigh Eanach Mór CLG Armagh € 2,212
Ballyhegan Davitts G.F.C Armagh € 2,197
Lissummon GFC Armagh € 2,038
Naomh Padraig Droim an Ti Armagh € 1,928
High Moss Sarsfields GFC Armagh € 866
Peadar O’Doirnin GAA Armagh € 750
An Cnoc Rua Redhills GAC Cavan € 18,705
Ballyhaise GAA Cavan € 7,564
Kingscourt Stars GAA Cavan € 6,289
Killinkere CLG Cavan € 4,866
CLG Cuchulainn Cavan € 4,093
Killygarry GAA Cavan € 3,573
Butlersbridge GAA Cavan € 2,413
Mullahoran GFC Cavan € 2,197
Gaeil An Chabhain – Cavan Gaels Cavan € 1,357
Droim Dhúin Éire Óg Cavan € 1,338
Bailieborough Shamrocks GAA Club Cavan € 963
Belturbet Rory O’Moores GAA Club Cavan € 750
Ramor United GAA Cavan € 750
Templeport St Aidans GAA Cavan € 180
Cumann Báire Na Magha, Doire Derry € 15,417
St. Canice’s GAC Dungiven Derry € 7,493
O’Donovan Rossa GAC Magherafelt Derry € 6,051
St. Mary’s Faughanvale  GAA Derry € 5,805
Eoghan Rua Cuil Raithin Derry € 5,198
CLG Roibeard Eiméid Sleacht Néill Derry € 5,128
Naomh Colm Baile Na Scrine Derry € 3,428
St Martins Desertmartin Derry € 2,725
Watty Grahams GAC Derry € 2,605
Bellaghy Wolfe Tones GAC Derry € 2,534
St. Matthew’s GAC Drumsurn Derry € 2,357
John Mitchels GAC Claudy Derry € 2,302
Erins Own Lavey Derry € 1,967
Cumann Iománíochta Chaomhín Uí Loingsigh Derry € 1,314
Sean O Learys GAC Newbridge Derry € 1,163
Cumann Fionnbarra Naofa Derry € 867
Doire Colmcille CLG Derry € 750
Greenlough Derry € 750
CLG an Tearmainn Donegal € 31,000
Naomh Columba Donegal € 10,000
An Cumann Lúthchleas Gael An Clochán Liath Donegal € 7,776
Naomh Muire, Íochtar na Rosann Donegal € 7,220
Aodh Ruadh C.L.G Donegal € 6,118
CLG Beart Donegal € 4,331
CLG Chill Chartha Donegal € 3,285
Glenswilly GAA Club (CLG Ghleann tSúilí) Donegal € 2,450
CLG Sean MacCumhaills Donegal € 2,260
Setanta Hurling Club Donegal € 2,218
Clg Ard an Ratha Ardara GAA Donegal € 2,025
CLG Naomh Naille GAA Donegal € 1,994
Realt Na Mara CLG Bundobhráin Donegal € 1,085
Naomh Colmcille CLG Donegal € 879
Fanad Gaels Donegal € 750
Naomh Padraig C.L.G. Lifford Donegal € 750
Naomh Padraig Uisce Chaoin Donegal € 750
St. Mary’s GAA Club 2025 Donegal € 750
Baile na nGalloglach (Milford) Donegal € 650
Cumann Pheadair Noafa CLG Down € 32,284
Bryansford GAC/Áth Bhriain C.L.G Down € 21,427
An Cumann Luthchleas Gael Chluain Daimh Down € 14,552
St Mary’s GAC Burren Down € 13,414
Drumgath Club Down € 8,260
Saval GAC Down € 7,633
Teconnaught GAC Down € 6,275
Atticall GAC Down € 5,665
Aghaderg GAC Ballyvarley HC Down € 4,942
Tullylish GAC Down € 4,445
St Michael’s GAC Down € 3,669
Dromara GAC Down € 2,417
Liatroim Fontenoys GAC Down € 1,997
St Joseph’s GAA Club, Ballycran Down € 1,657
St.Malachy’s GAC Castlewellan Down € 1,649
Longstone GAC Down € 1,625
Clann Na Banna CLG Down € 1,459
Downpatrick Down € 750
St Johns Drumnaquoile GAC Down € 750
Ballela GAC Down € 500
Roslea Shamrocks Fermanagh € 23,681
Belcoo O Raghallaighs GFC Fermanagh € 17,500
CLG Mhic Uidhir, An t-Iompú Deiseal Fermanagh € 17,125
St Patrick’s GFC Fermanagh € 13,704
St Molaise GAA Irvinestown Fermanagh € 8,250
Brookeborough Heber McMahons GAA Club Fermanagh € 7,443
Gaeil Inis Ceithleann Fermanagh € 6,750
Kinawley GFC Fermanagh € 5,126
Newtownbutler Fist Fermanagh’s Fermanagh € 4,575
Derrygonnelly Harps GFC Fermanagh € 3,575
Belnaleck Fermanagh € 3,362
Teemore Shamrocks Fermanagh € 2,736
Lisnaskea Emmetts GAC Fermanagh € 764
St. Mary’s Maguiresbridge GFC Fermanagh € 750
Emyvale GAA Club Monaghan € 21,814
Clontibret O’Neills Clg Monaghan € 13,335
Oram GFC Monaghan € 8,750
Donaghmoyne Fontenoys GFC Monaghan € 5,991
St. Mary’s Rockcorry GAA Monaghan € 5,478
Tyholland GFC Monaghan € 5,383
Aghabog Emmets GFC Monaghan € 4,063
Sean McDermotts Monaghan € 3,865
Gaeil triucha CLG Monaghan € 2,947
Carrickmacross Emmets GFC Monaghan € 2,219
Corduff Monaghan € 1,579
Latton O’Rahilly GAA Club Monaghan € 825
Aughnamullen Monaghan € 750
Castleblayney Faughs GFC Monaghan € 750
Drumhowan Geraldines GAA Monaghan € 700
Magheracloone Mitchells GAA Club Monaghan € 500
Greencastle St.Patrick’s GAC Tyrone € 25,108
Errigal Ciaran Gaelic Athletic Club Tyrone € 16,869
Eskra Emmetts GFC Tyrone € 11,959
Dungannon Thomas Clarkes GFC Tyrone € 9,555
Clonoe O’Rahillys GAC Tyrone € 9,411
Trillick St Macartan`s GAC Tyrone € 7,662
Augher St Macartan’s Tyrone € 7,660
Rock St Patrick’s GAC Tyrone € 7,006
Moortown St Malchys GAC Tyrone € 6,295
St Teresa’s Loughmacrory GAA Club Tyrone € 6,250
An Mhaigh Tír na nÓg GAC Tyrone € 6,147
Aghaloo O’Neills G.A.A. Club. Tyrone € 5,892
Cookstown Fr. Rock’s Tyrone € 4,578
Owen Roe O’Neills GAC Leckpatrick Tyrone € 3,109
Tattyreagh GAC Tyrone € 2,866
Omagh St Enda’s GAC Tyrone € 2,019
Stewartstown Harps GAC Tyrone € 1,622
Drumquin Wolfe Tones GFC Tyrone € 1,222
An Clochar Éire Óg Tyrone € 750
Eire Og Carrickmore Hurling and Camogie Club Tyrone € 750
Naomh Eoghan Tyrone € 750
     
Total Provisional Grant Ulster € 857,923

 

 

 

Top Stories

gaeltacht
News, Audio, Top Stories

Campaign for Gaeltacht housing taken to Leinster House this afternoon

3 March 2026
Donegal Tourism
News, Audio, Top Stories

Donegal hoping to benefit from new campaign targeting off-season staycations

3 March 2026
Killybegs
News, Audio, Top Stories

Fishing regulations discussed at Oireachtas committee

3 March 2026
493547468_1266189955507613_5394164992680107534_n
News, Top Stories

Donegal tunnelling company relocates staff in Middle East over safety concerns

3 March 2026
Advertisement

